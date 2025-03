Nach dem schweren Unfall auf der Hauptverkehrsstraße in Ludwigsburg am Donnerstagabend, bei dem zwei Frauen ihr Leben verloren, werden vor Ort bereits erste Blumen niedergelegt.

Andreas Hennings Maximilian Seidel und 21.03.2025 - 10:12 Uhr

Nach dem tragischen Unfall am Donnerstagabend gegen 20 Uhr an der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg, bei dem zwei Frauen durch Raserei ums Leben kamen, liegen am Freitagmorgen bereits erste Blumen an dem Baum in der Schwieberdinger Straße, auf den die beiden Frauen mit ihrem Auto geschleudert worden sind.