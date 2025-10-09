Die Darmspezialistin, die im Frühjahr überraschend das Krankenhaus verlassen hatte, arbeitet jetzt als Chefärztin in Wertheim am Main.
09.10.2025 - 17:03 Uhr
Neue Aufgabe für Barbara John: Die langjährige Chefärztin der Inneren Kliniken am Krankenhaus Leonberg hat nun eine ähnliche Position im Bürgerspital in Wertheim am Main übernommen. Die Darmspezialistin, die in Fachkreisen bundesweit einen guten Ruf genießt, hatte die Leonberger Klinik nach fast zehn Jahren im Februar überraschend verlassen.