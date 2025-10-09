Die Darmspezialistin, die im Frühjahr überraschend das Krankenhaus verlassen hatte, arbeitet jetzt als Chefärztin in Wertheim am Main.

Neue Aufgabe für Barbara John: Die langjährige Chefärztin der Inneren Kliniken am Krankenhaus Leonberg hat nun eine ähnliche Position im Bürgerspital in Wertheim am Main übernommen. Die Darmspezialistin, die in Fachkreisen bundesweit einen guten Ruf genießt, hatte die Leonberger Klinik nach fast zehn Jahren im Februar überraschend verlassen.

Gründe für die Trennung von der sehr erfolgreichen Fachärztin wurden damals vom kommunalen Klinikverbund Südwest, der neben Leonberg auch Krankenhäuser in Böblingen, Calw, Herrenberg, Nagold und Sindelfingen betreibt, nicht genannt. Man habe sich „einvernehmlich“ getrennt und beiderseitiges Stillschweigen vereinbart.

Auffällig war, dass zeitgleich mit dem Abgang der Chefärztin, die viele auswärtige Patienten für eine Behandlung in Leonberg gewinnen konnte, eine „Neuausrichtung“ des medizinischen Angebotes verkündet wurde: Demnach werden „zur Stärkung der wohnortnahen Versorgung im Bereich der Inneren Medizin die Fachgebiete Gastroenterologie, Onkologie und Palliativmedizin sowie Kardiologie und Geriatrie künftig in einem neuen Zentrum für Innere Medizin zusammengefasst“. John soll von dieser Entwicklung alles andere als begeistert gewesen sein.

Schwerpunkt Adipositasmedizin im Bürgerspital Wertheim

Am Zusammenfluss von Tauber und Main ist man über den Neuzugang mehr als zufrieden: „Frau Dr. John hat sich über die Jahre einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet“, erklärt das Bürgerspital. Als Ausbilderin für Ultraschall-Behandlungen und Expertin für die Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen habe sie „ein überragendes Profil in der Gastroenterologie und steht für exzellente Endoskopie, strukturierte Führung und moderne, patientenzentrierte Versorgung.“

Das Bürgerspital in Wertheim ist ein Akutkrankenhaus mit Grund- und Regelversorgung, das aus einer ehemaligen Klinik heraus mit Hilfe der Stadt Wertheim neu aufgebaut und dieses Jahr eröffnet wurde. Es kombiniert akute medizinische Versorgung mit spezialisierten Angeboten wie der Adipositasmedizin und einer Reha-Klinik.

Das Haus mit 80 Betten wird als gemeinnützige GmbH von der Westfalenklinik-Gruppe geführt. Die Stadt und andere Kommunen im Main-Tauber-Kreis beteiligen sich finanziell an der Sicherstellung der Notfallversorgung.