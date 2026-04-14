Nach Trennung von Geschäftsführung: Marienhospital holt Sanierer – „Handeln, bevor es zu spät ist“

Nachdem sich das Stuttgarter Marienhospital von seinen beiden Geschäftsführerinnen Claudia Graf und Bettina Lammers getrennt hat, ist der neue Interimschef am Dienstag zum ersten Mal vor Ort gewesen: „Ich habe noch keine Unterlagen gesehen“, sagt Jan Schlenker auf Anfrage unserer Zeitung. Der Auftrag ist nach Angaben des Arztes und Ökonomen, der zuvor schon als Krankenhausgeschäftsführer gearbeitet hat, jedoch unbefristet. „Ich bin in der Welt der katholischen Kirche groß geworden“, so Schlenker weiter. Wohl auch deshalb fiel die Wahl auf ihn. Die Trägerin der Klinik ist die Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal.