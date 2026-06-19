Nach Umzug in Stuttgart Stadt: Wartezeiten in Zulassungsstelle „weit mehr als halbiert“
Seit 100 Tagen hat die neue Stuttgarter KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle geöffnet. Dort soll alles besser werden. Das scheint zu gelingen.
Seit 100 Tagen hat die neue Stuttgarter KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle geöffnet. Dort soll alles besser werden. Das scheint zu gelingen.
Der Ruf der Stuttgarter KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle ist, gelinde gesagt, miserabel. Über Jahre klagten die Kunden über lange Wartezeiten, ein Sicherheitsdienst musste für Ordnung sorgen, Geschäftemacher boten in der Schlange an, gegen Geld das Warten zu übernehmen. Zeitweise campierten die Menschen mitten in der Nacht vor dem Gebäude in der Feuerbacher Krailenshaldenstraße, um ihre Chancen zu erhöhen, am Morgen auch dranzukommen. Eine unhaltbare Situation sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, als auch für das Personal, an dem es stets mangelte.