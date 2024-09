S-Bahn-Strecke Marbach-Backnang: Keine Ende der Sperrung in Sicht

Weiter steht in den Sternen, wann die S 4 wieder bis Backnang fahren kann. Warum das längst versprochene Gutachten immer noch nicht vorliegt.

Eberhard Wein 13.09.2024 - 13:24 Uhr

Auch elf Wochen nach dem Hangrutsch an der S-Bahn-Strecke zwischen Marbach und Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist völlig offen, wann die S 4 wieder ihren Betrieb auf dem Abschnitt aufnehmen kann. Die Deutsche Bahn (DB) arbeite weiter mit Hochdruck daran, dass auf der 14 Kilometer langen Strecke wieder Züge fahren könnten, heißt es in einer Mitteilung der Bahn. Doch die Wahrheit ist: die Begutachtung hat auf vielen Abschnitten noch gar nicht begonnen. Insgesamt wurde die Strecke bei dem Unwetter am 26. Juni auf einer Länge von zehn Kilometern beschädigt.