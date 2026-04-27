Nach Wahldebakel im Landtag Die letzten Tage der FDP-Fraktion
Der Schorndorfer Abgeordnete Jochen Haußmann hat seit dem 8. März einen Job, auf den er wohl gern verzichtet hätte: Er ist der Liquidator seiner Fraktion.
Der Schorndorfer Abgeordnete Jochen Haußmann hat seit dem 8. März einen Job, auf den er wohl gern verzichtet hätte: Er ist der Liquidator seiner Fraktion.
Die Zeichen der Zeit sind nicht mehr aufzuhalten im Haus der Abgeordneten in der Stuttgarter Stauffenbergstraße 1. Die Container für alte Papiere sind bereits verschwunden, ebenso wie die Schredder für die Akten. Die Büros der FDP-Fraktion haben sich in den vergangenen Wochen seit dem 8. März längst geleert. Mit dieser Woche brechen die vorerst letzten Tage der Liberalen im Landtag von Baden-Württemberg an. Nach 74 Jahren im Landesparlament hatte die Partei bei der Wahl am 8. März den Einzug in den Landtag verpasst.