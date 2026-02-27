Nach Wirbel um Kämmerei: Weil der Stadt hat einen neuen Finanzchef – ein bekanntes Gesicht

Es ist ein Lichtblick für die Weil der Städter Finanzverwaltung: In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig für den von der Stadtspitze vorgeschlagenen Kandidaten für den Chefposten in der Kämmerei gestimmt. Die Stadt Weil der Stadt hat damit einen neuen Kämmerer – wenige Monate, nachdem massive Bearbeitungsrückstände in der Finanzverwaltung bekannt wurden.

Anfang November hatte die Stadt die Stelle des Kämmerers neu ausgeschrieben. Der aktuelle Amtsinhaber, so wurde kurz darauf ersichtlich, ist im Krankenstand. Seine krankheitsbedingten Abwesenheiten hatten sich scheinbar schon länger gehäuft. Vorwürfe gegenüber seiner Person sind seitens der Stadtverwaltung seither nicht laut geworden. Der Bürgermeister Christian Walter hatte im Spätherbst 2025 allerdings öffentlich gemacht, welche Rückstände sich durch die prekäre Lage in der Kämmerei angesammelt hatten.

Unruhen in der Kämmerei: Fehlende Jahresabschlüsse und Steuererklärungen

Demnach gibt es nach wie vor keine Eröffnungsbilanz nach doppischem Haushaltsrecht, damit auch seit 2020 keine Jahresabschlüsse. Steuererklärungen und Förderanträge wurden nicht eingereicht, ebenso waren einige jährliche Kassenprüfungen ausgeblieben.

Um die Kämmerei zu entlasten, hatte der Gemeinderat schon vergangenes Frühjahr grünes Licht für die Einstellung einer stellvertretenden Kämmerin gegeben. Seit Veröffentlichung der Bearbeitungsrückstände hat man sich seitens des Rathauses außerdem vermehrt externe Unterstützung für die Bearbeitung, etwa bei Steuererklärungen und Jahresabschlüssen, geholt.

Neuer Kämmerer war schon einmal in der Weiler Finanzverwaltung

Und nun gibt es also einen neuen Kämmerer. Gewählt wurde er Anfang dieser Woche in nicht-öffentlicher Sitzung des Gemeinderats. Bürgermeister Walter hat die erfolgreiche Wahl gleich im Anschluss im öffentlichen Teil der Sitzung verkündet. Gänzlich unbekannt ist der Neue im Weiler Rathaus nicht: Denn neuer Kämmerer wird, voraussichtlich ab Juni, Andreas Bauer. Er war bereits von 2011 ist 2017 als stellvertretender Kämmerer in der Keplerstadt tätig.

„Für mich ist das ein Zurückkommen“, erklärte Andreas Bauer bei einer kurzen Vorstellung vor dem Gemeinderat. Weil der Stadt verlassen hatte der 38-Jährige 2017 für eine Position als Kämmerer und Leiter des Fachbereichs Innere Dienste bei der Stadt Wildberg – ein Aufstieg zum Amtsleiter in Weil der Stadt war damals nicht in Sicht. Studiert hat Andreas Bauer an der der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg, später absolvierte er noch berufsbegleitend einen Master in Public Management.

Neuer Amtsleiter soll ab Juni offene Aufgaben angehen

Für die Weiler Stadtverwaltung und den Gemeinderat heißt die Neubesetzung nun auch: Endlich richtig nach vorne schauen. Das bezeugt auch der Applaus, der am Dienstag im Sitzungssaal der Gemeinderat laut wurde, als sich Bauer verabschiedete. „Mit Herrn Bauer können wir die Stelle des Stadtkämmerers in diesem zentralen Amt optimal besetzen“, kommentiert auch Christian Walter. „Wir freuen uns, dass wir ihn als Führungskraft zurückgewinnen konnten und nun die offenen Aufgaben und Themen in der Stadtkämmerei angehen können.“