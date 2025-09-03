 
Nach zweieinhalb Monaten Beschuldigter Waiblinger darf die Türkei verlassen

Es sollte nur ein Wochenendtrip in die Türkei werden – für Wassilij Burgstaller wurden es unfreiwillig über zwei Monate. Foto: StZN

Zweieinhalb Monate ist Wassilij Burgstaller aus Waiblingen vorgeworfen worden, in der Türkei ein Verbrechen begangen zu haben. Jetzt hat der Fall eine Wendung genommen.

Wassilij Burgstaller weiß gar nicht, wohin mit den Emotionen. „Mir kommen die Tränen - diesmal vor Freude“, sagt der junge Mann aus Waiblingen. Bisher ist ihm aus einem anderen Grund zum Weinen zumute gewesen. Aufgrund einer offenkundig falschen Beschuldigung sitzt er seit Juni in der Türkei fest. Er soll an einer verbotenen Pride-Parade der queeren Community in Istanbul teilgenommen haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft für Terrorangelegenheiten. Für die türkischen Behörden ein Verbrechen. Für Burgstaller ein katastrophales Missverständnis.

 

Seit dem 22. Juni war ihm die Rückreise nach Deutschland verwehrt. An jenem Tag hatte er sich in Istanbul mit vielen anderen Touristen auf der bekannten Galatabrücke aufgehalten, als er auf dem Weg zu einem Gewürzbasar von einer Polizeistreife angehalten wurde. Offenbar erschien den Sicherheitskräften sein Aussehen verdächtig – und vermuteten in ihm einen Teilnehmer oder Zuschauer einer verbotenen Pride-Parade der queeren Community. Von dieser Parade wusste Burgstaller nach eigener Aussage aber gar nichts – und die war auch gar nicht in der Nähe.

1400 Unterstützer unterschreiben eine Petition

Doch das half wenig. Das Istanbuler Staatsanwaltschaftsbüro für Terrorverbrechen erwirkte eine gerichtliche Ausreisesperre – und niemand schien die Ermittler vom Gegenteil überzeugen zu können. Der Einspruch seiner Rechtsanwältin wurde abgelehnt. Fluchtgefahr, hieß es. Burgstaller äußerte sich enttäuscht über die diplomatischen Bemühungen des Auswärtigen Amts und des Konsulats. Zwar seien Gespräche geführt worden, doch nichts habe sich geändert. Er fürchtete um seine berufliche Existenz, seinen Arbeitsplatz in der Jugendpflege in der Region Stuttgart.

Nach zweieinhalb Monaten, zahlreichen diplomatischen Bemühungen auf höchster Ebene und zunehmender Verzweiflung war zuletzt eine Petition ins Leben gerufen worden. Fast 1400 Menschen haben sie inzwischen unterschrieben, auch Burgstallers Arbeitgeber, der sich sehr für seinen Mitarbeiter eingesetzt hat. Ob das jetzt eine entscheidende Wendung gebracht hat, der zunehmende internationale Druck – oder doch ein neuer Staatsanwalt, der den Fall übernommen hat?

Die Anklage wurde fallen gelassen

Das ist nicht klar. Fest steht jedoch: Die Staatsanwaltschaft hat nicht nur die gerichtlich erwirkte Ausreisesperre aufheben, sondern die gesamte Anklage fallen lassen. Das Ende der Ausreisesperre ist bereits amtlich, das Zurückziehen der Anklage soll am Freitag unterschrieben werden.

Burgstaller will die Türkei nun schnellstmöglich verlassen und das tun, wonach er sich die gesamte Zeit gesehnt hatte: endlich nach Hause gehen. „Ich habe meine Freiheit wieder“, freut er sich. Und kann sein Glück kaum fassen.

