Von Kiew nach Köln: Vassili Golod wird ab Frühjahr 2027 das ARD-Politikmagazin „Monitor“ leiten. Was den Korrespondenten für diese Aufgabe auszeichnet.

Der Leiter des ARD-Studios Kiew, Vassili Golod, wird im Frühjahr 2027 das Politikmagazin „Monitor“ als neuer Leiter und Moderator übernehmen. Der 33-Jährige folgt damit Georg Restle, der „Monitor“ im März verließ und inzwischen das ARD-Studio Nairobi übernommen hat. Fernsehzuschauer kennen Golod seit Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 für seine Berichte als ARD-Korrespondent aus der Ukraine.

 

„Mit Vassili Golod gewinnen wir für die Leitung einen Journalisten, der für seine politischen Einordnungen bei Tagesschau und Tagesthemen genauso bekannt ist wie bei Social Media oder im Podcast“, schrieb die WDR-Chefredakteurin Politik und Zeitgeschehen, Ellen Ehni, zur Neubesetzung bei „Monitor“. Golod nannte es „eine große Ehre, Teil des herausragenden Teams zu werden und diese Traditionsmarke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zukunft mitzugestalten“.

Golod kam 1993 im ukrainischen Charkiw zur Welt. Er studierte Politikwissenschaft und Geschichte. Nach seinem Volontariat beim WDR arbeitete er als ARD-Korrespondent in London, als Reporter, Redakteur und Chef vom Dienst im WDR-Newsroom sowie als Gastgeber des Podcasts „Machiavelli - Rap und Politik“, den er mit ins Leben gerufen hat.