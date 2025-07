In einem Haus in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist ein Duschrohr eingebaut worden, mit dem sich Energie rückgewinnen lässt – während der Hahn aufgedreht ist.

Es klingt fast so, als hätte jemand ein Perpetuum mobile erfunden. Aber es ist tatsächlich so: sobald Hüseyin Yildiz, seine Frau oder seine Tochter künftig in ihrem Haus in Vaihingen an der Enz den Duschhahn aufdrehen, werden sie nicht nur warmes Wasser verbrauchen, sondern gleichzeitig welches produzieren. Möglich macht das ein System, das in Deutschland ziemlich neu auf dem Markt ist und von Valentin und Steffen Nittbaurs Firma Unocconi aus Filderstadt vertrieben wird.