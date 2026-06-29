Der Koch und langjährige Dehoga-Präsident Ernst Fischer ist im Alter von 82 Jahren gestorben.
29.06.2026 - 13:11 Uhr
Wer Ernst Fischer in seinem Haus in Bebenhausen besuchte, dem erging es gut. Selbst im hohen Alter empfing er seine Gäste mit dem gleichen Elan und der gleichen Freundlichkeit wie früher, als er noch ein junger Gastwirt war: Unter seinem Dach gleich neben den Klostermauern war man stets willkommen, und am Nachmittag deckte seine Frau Brigitte den Tisch ein und servierte köstlichen selbst gemachten Kuchen. Nach dem Kaffee machte Ernst Fischer dann eine gute Flasche Rotwein auf.