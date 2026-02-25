Nachruf auf Helmut Wolf Böblingens „kargen musikalischen Acker“ brachte er zum Blühen
Der frühere Böblinger Kirchenmusikdirektor Helmut Wolf ist gestorben. Seine Leistungen wirken im lokalen Kultur-und Kirchenleben bis heute nach.
Helmut Wolf war nicht nur ein Mann der Musik, sondern auch der klaren Worte. Einige davon bleiben unvergesslich. „Böblingen ist musikalisch ein karger Acker“, hatte der Kirchenmusiker beispielsweise im Jahr 1983 bei einem Gespräch mit dieser Zeitung gesagt. Damals war er bereits elf Jahre Dirigent der Böblinger Kantorei.