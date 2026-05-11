Nachruf auf Rainer Nitschke Fast 50 Jahre am Mikrofon – Die Radiolegende des Südens ist verstummt
Er hat Peter Maffay groß gemacht und Nena einmal aus der Sendung geschmissen: Jetzt ist die Radiolegende Rainer Nitschke gestorben.
Er hat Peter Maffay groß gemacht und Nena einmal aus der Sendung geschmissen: Jetzt ist die Radiolegende Rainer Nitschke gestorben.
Treue Hörer von SWR und seines Vorgängersenders SDR dürften sich noch an seine warme freundliche Stimme erinnern. Jahrzehntelang war Rainer Nitschke mit seinen Sendungen ein treuer Alltags-Begleiter und galt als die „Stimme des Südens“. Fast 50 Jahre saß der gebürtige Stuttgarter am Mikrofon, war charmant, ohne sich in den Vordergrund zu spielen, und verbreitete gute Laune, ohne laut zu sein. Jetzt ist er im Alter von 79 Jahren gestorben.