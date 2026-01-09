Nachruf Hans Herrmann Viel Glück hat er gehabt – im Rennsport wie im Leben
Der frühere Formel-1-Pilot aus Sindelfingen-Maichingen ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Der Rennfahrer war sowohl bei Porsche als auch bei Mercedes ein prägende Figur.
„Hans im Glück“ hat man ihn genannt, weil ihn eine Armada an Schutzengeln mehrfach vor dem Unfalltod bewahrte. Dass der Formel-1-Pilot Hans Herrmann mal 97 Jahre werden sollte, war in seinen jungen Jahren nicht abzusehen. „Vor jedem Rennen hat man sich überlegt, wen es diesmal trifft, wer diesmal stirbt“, erinnert er sich, „natürlich war aber auch klar, dass einem selbst nichts passiert.“ Mit Angst ist der gelernte Konditor, der für Porsche und Mercedes gestartet ist, niemals ins Sportauto gestiegen.
