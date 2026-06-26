Im „Nachtcafé“ geht es am Freitagabend um Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, die weit über den Alltag hinausreichen. Im Mittelpunkt stehen körperliche, geistige und spirituelle Grenzbereiche – und die Frage, was solche Erlebnisse mit einem Menschen machen.
Thema der Sendung: In anderen Sphären – von außergewöhnlichen Erfahrungen
Grenzen zu überschreiten, kann faszinierend, befreiend oder erkenntnisreich sein. Zugleich können außergewöhnliche Erfahrungen auch verunsichern, überfordern oder gefährlich werden. Die Sendung fragt, was Menschen antreibt, in Bereiche vorzudringen, die anderen verschlossen bleiben oder die viele bewusst meiden. Es geht um Spiritualität, Hochbegabung, Krankheit, Rekorde, psychische Ausnahmesituationen und einen Lebensstil, der konsequent in eine andere Zeit führt.