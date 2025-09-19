Nachtleben im Leonhardsviertel Schluss um 22 Uhr? Was ist an den Sperrstunde-Gerüchten dran?
Im Leonhardsviertel gelten unterschiedliche Sperrzeiten. Das sorgt für Frust – nun wächst bei einigen Gastronomen der Ruf nach einheitlichen Sperrzeiten.
Gerüchte wabern durch das Leonhardsviertel mitten in Stuttgart. Seit sich die Straßenbereiche vor manchen Bars zu nächtlichen Party-Treffs entwickelt haben, häufen sich wie berichtet die Beschwerden. Daraus entstehen dann Gerüchte wie, dass mit der Außengastronomie im Viertel künftig um 22 Uhr Schluss sein soll.