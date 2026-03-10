 
Nachtleben in Stuttgart: „1. Stock" schließt – so geht es für den Verein Hotel Central weiter
Der 1. Stock in der Steinstraße (li.); Gründungsmitglieder und Betreiber mit Gast Max Herre beim Kick-off-Event des Vereins Hotel Central im 1. Stock (von links): Colyn Heinze, Max Herre, Felix Göppel, Benjamin Straub, Saeed Kakavand und Anna Ross. Foto: Scheffel/StZN/Hotel Central

Nach über 20 Jahren schließt die 1. Stock-Bar in der Innenstadt. Damit verliert auch der Kulturverein Hotel Central seine Base. Wie geht es weiter?

Digital Desk: Nina Scheffel (nse)

Seit über 20 Jahren ist der 1. Stock an der Steinstraße Teil des Stuttgarter Nachtlebens. Ende April ist für die Location, die zuletzt Heimat des Kulturvereins Hotel Central war, Schluss. Warum hören die Macher auf und wie geht es ab Mai mit dem Verein weiter?

 

„Für das, was wir hier anbieten können, ist es auf Dauer einfach zu teuer“, erklärt Saeed Kakavand. „Wir haben versucht, den Raum so gut es geht für unterschiedliche Formate zu nutzen. Jetzt denken wir aber ist es Zeit, loszulassen.“ Der Stuttgarter hatte die Location im Jahr 2019 gemeinsam mit Anna Ross kurz vor Beginn der Corona-Pandemie übernommen. Als es wieder bergauf ging, starteten die neuen Betreiber – der Fokus lag anfangs auf Musik-Veranstaltungen und DJ-Abenden. Doch dann gab es Probleme mit der Konzession. Die behördliche Grundlage, um einen Bar- oder gar Clubbetrieb zu führen, fehlte.

Anlaufstelle im Stuttgarter Nachtleben und der Kulturszene schließt

Um den Betrieb weiterführen zu können, musste sich das Duo umorientieren. Im Zuge einer Renovierung bekam die Location auch ein frisches Konzept: Seit 2022 sind der 1. Stock und die Räume darüber Heimat des damals neu gegründeten Kulturvereins Hotel Cental.

Saeed Kakavand (li.) bei der Begrüßung zum ersten Event des Vereins im 1. Stock im Frühjahr 2023. Zu Gast war auch Musiker Max Herre (hier im Talk mit dem Stuttgarter Rapper und Vereinsmitgründer Felix Göppel aka Dexter (re.)). Foto: Scheffel/StZN

Der Verein, gefördert durch die Stadt und geleitet von einem Team aus Stuttgarterinnen und Stuttgartern, die in der hiesigen (Sub-)Kultur-, Musik- und Clubszene vernetzt sind, bietet seitdem Newcomern und jungen Künstlerinnen und Künstlern aus Stuttgart eine Plattform.

So hat sich in den letzten vier Jahren ein Kollektiv mit rund 200 Mitgliedern geformt, das rund um das Vereinsheim im 1. Stock etwa zu DJ-Workshops, Ausstellungen, Buchclubs, Talks und vielem mehr zusammenkommt.

Der 1. Stock war Startpunkt für Begegnungen und Karrieren

Dass der 1. Stock nun bald Geschichte ist, fällt den Machern nicht leicht. „Der Raum hat über die Jahre viele Menschen zusammengebracht. DJs haben ihre ersten Gigs hier gespielt“, so Saeed Kakavand. „Viele, die jetzt gar nicht mehr in Stuttgart wohnen, aber früher da waren, erinnern sich: Ah ja, das war der Raum mit der Dusche drin“, sagt er und lacht.

Colyn Heinze, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Hotel Central ergänzt: „Mit dem 1. Stock stirbt ein weiterer der legendären ,Guerilla-Räume’, von denen es in Stuttgart mittlerweile nicht mehr viele gibt, weil Themen wie Kontrolle und Regulierung zugenommen haben.“ Gleichzeitig eröffnet in einigen Monaten der neue, moderne Vier-Giebel-Bau gleich um die Ecke. Für Heinze ein Sinnbild des Wandels in der Stadt.

„Letzte Stock Tour“ verabschiedet den 1. Stock mit Events

Doch was passiert nun mit dem Verein, wenn der 1. Stock endgültig schließt? Auf Social Media kündigten die Macher zuletzt eine „Letzte Stock Tour“ für Vereinsmitglieder an. An mehreren Terminen bis zum 1. Mai soll es ein buntes Programm geben.

Den Anfang macht am 21. März, zum Tag des persischen Neujahrs („Nowruz“), ein Ausstellungsabend mit Musik zum Thema Iran, kuratiert von Saeed Kakavand, der dort geboren ist. Am 28. März warten dann eine Album-Release-Party mit Listening Session des Stuttgarter DJs, Produzenten und Vereinsmitglied Jakob Mäder auf. Colyn Heinze lädt am 31. März zu einer Runde mit Beteiligten und Expertinnen und Experten rund um das Moving Image Center (SMIC), dem Zentrum für Film‐ und Medienkultur, das gerade in der Innenstadt entsteht.

Visuals beim Hotel Central Festival (li.) und ein Buchclub-Event im 1. Stock (re.) Foto: Hotel Central

Am 8. April folgt eine Lesung mit Autor Jan Wehn zum Thema Deutschrap. Am 22. April ist dann die Stuttgarterin Laura Müller-Sixer mit ihrem Buchclub zum Thema Abschied im 1. Stock zu Gast. Geplant sind außerdem DJ- und Konzert-Abende und eine große Abschluss-Blockparty voraussichtlich am 1. Mai – die Events sind noch in Planung. Für Vereinsmitglieder ist das Programm kostenlos. Wer noch beitreten möchte, kann das für 15 Euro im Jahr online tun.

Was passiert mit dem Verein Hotel Central?

Doch bedeutet das Ende des 1. Stocks dann auch das Aus für den Verein? „Nein“, sagt Colyn Heinze. „Es wird weitergehen, in einer anderen Location.“ Außerdem: Das Musikstudio und der Foto-Raum im 3. Stock des Hauses in der Steinstraße bleiben dem Verein dank separater Mietverträge erhalten.

Welcher Ort künftig als Vereinsheim dienen wird, ist noch nicht geklärt. Die Hotel-Central-Macher sind derzeit auf der Suche nach einer geeigneten Location. Bis dahin wollen sie ihre Events aber dennoch weiterhin stattfinden lassen – sei es in den Räumlichkeiten über dem 1. Stock oder als eine Art Pop-up-Format in anderen Stuttgarter Locations, die sich je nach Veranstaltung eignen. „Wir wollen unser Programm über das gesamte Jahr so gut es geht unberührt wie bisher weiterführen“, erklärt Saeed Kakavand. Was ab Mai in dem Raum in der Steinstraße passiert, liegt dann in der Hand des dortigen Vermieters.

