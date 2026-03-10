Nachtleben in Stuttgart „1. Stock“ schließt – so geht es für den Verein Hotel Central weiter
Nach über 20 Jahren schließt die 1. Stock-Bar in der Innenstadt. Damit verliert auch der Kulturverein Hotel Central seine Base. Wie geht es weiter?
Nach über 20 Jahren schließt die 1. Stock-Bar in der Innenstadt. Damit verliert auch der Kulturverein Hotel Central seine Base. Wie geht es weiter?
Seit über 20 Jahren ist der 1. Stock an der Steinstraße Teil des Stuttgarter Nachtlebens. Ende April ist für die Location, die zuletzt Heimat des Kulturvereins Hotel Central war, Schluss. Warum hören die Macher auf und wie geht es ab Mai mit dem Verein weiter?