Die Clubs stehen unter Druck. Helfen neue Ideen? Zum ersten Mal in 45 Jahren spielt der Perkins Park in einer Sommernacht nichts als Schlager. Der Vorverkauf läuft rekordverdächtig.

Von „Atemlos“ bis „Ti Amo“, von „Griechischer Wein“ bis „Ich war noch niemals in New York“ – Schlager versprechen heile Welt, sorgen für Ohrwürmer und wirken wie eine Happy Hour fern vom Alltag. Einfach strukturierte, leicht mitsingbare Hits polarisieren. Doch wer sie liebt, feiert sie mit voller Hingabe.

Seit Dieter Thomas Kuhn und Helene Fischer gilt Schlager längst nicht mehr als „uncool“. Er ist zur Einladung geworden, ein Gemeinschaftsgefühl zu erleben, das beim Nonstop-Tanzen berauscht. Kitsch ist dabei kein Makel, sondern Stilmittel: Schlaghosen, Glitzerjacken und neonfarbene Sonnenbrillen tragen die Fans nicht nur aus Nostalgie – sondern mit Stolz, in einer Mischung aus Leidenschaft und augenzwinkernder Übertreibung.

Schlager goes Killesberg

„Das ist eine absolute Premiere“, sagt Alexander Scholz, der Chef des Perkins Park, „seit der Eröffnung im Dezember 1980 gab es bei uns noch nie eine reine Schlagerparty.“

Das Ausgehverhalten hat sich seit Corona verändert. Clubs und Discos tun sich schwer, Gäste zu locken. Musik allein reicht oft nicht mehr – es braucht ein Erlebnis. Der Perkins Park hat mit seiner Family-Party bereits neue Zielgruppen mit Kindern gewonnen. Jetzt folgt der nächste Schritt: Am Freitag, 22. August, steigt gemeinsam mit Mr. Mac’s Partyteam die erste Schlager-Nacht des Hauses.

Obwohl der Termin mitten in den Sommerferien liegt, läuft der Vorverkauf „rekordverdächtig“, sagt Scholz und freut sich.

Schlager zieht – wenn er richtig präsentiert wird

Steffen Eifert, Chef von Mr. Mac’s Partyteam, weiß, warum Schlager funktioniert: „Wir merken seit Jahren, wie stark Schlager bei den Leuten zieht – wenn man ihn richtig präsentiert.“

Angefangen hat alles auf dem Partyfloß des Neckarkäpt’n. Seit 2020 sind die monatlichen Schlagerfahrten mit DJ Manfred fast immer ausverkauft. Das Problem: Das Floß ist voll – vergrößern lässt es sich nicht. Also musste ein neuer Ort her für die richtig große Nummer.

Der Perkins Park lädt für Freitag, 22. August, zum ersten Mal zur reinen Schlagerparty ein. Foto: Lichtgut/Rettig

Stuttgarts längste Polonaise

Nun erobert der Schlager Stuttgarts Festland – und das gleich mit einem Rekordversuch: Die längste Polonaise von Baden-Württemberg soll am 22. August quer durch den Perkins Park ziehen. Hunderte Partygäste sollen sich einreihen.

Mr. Mac’s Partyteam wird seit Jahren für Hochzeiten und Geburtstage gebucht. „Es gibt Hochzeiten, da müssen wir sechsmal ,Atemlos‘ spielen“, erzählt Eifert lachend. Für unsere Redaktion hat er verraten, welche Schlagerhits im Großraum Stuttgart bei seinen Partys am besten ankommen.

Die Top 9 seiner Partyhits sind momentan:

1.„Ich liebe das Leben“ – Vicky Leandros

2. „Er gehört zu mir“ – Marianne Rosenberg

3. „Über den Wolken“ – Dieter Thomas Kuhn

4. „Der Zug hat keine Bremsen“ – Lorenz Büffel

5. „Wackelkontakt“ – Oimara

6. „Warum hast du nicht nein gesagt“ – Roland Kaiser

7. „Herzbeben“ – Helene Fischer

8. „Ja, ich will“ – Andrea Berg

9. „Böhmischer Traum“ – DJ Ötzi