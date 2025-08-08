Die Clubs stehen unter Druck. Helfen neue Ideen? Zum ersten Mal in 45 Jahren spielt der Perkins Park in einer Sommernacht nichts als Schlager. Der Vorverkauf läuft rekordverdächtig.
08.08.2025 - 17:00 Uhr
Von „Atemlos“ bis „Ti Amo“, von „Griechischer Wein“ bis „Ich war noch niemals in New York“ – Schlager versprechen heile Welt, sorgen für Ohrwürmer und wirken wie eine Happy Hour fern vom Alltag. Einfach strukturierte, leicht mitsingbare Hits polarisieren. Doch wer sie liebt, feiert sie mit voller Hingabe.