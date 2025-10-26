Stuttgart hat wieder einen neuen Grund die Nacht zum Tag zu machen. Der Pop-Up Club Lerche 22 hat am Samstag mit großem Knall seine Türen geöffnet. Wir haben erste Eindrücke gesammelt.
26.10.2025 - 09:20 Uhr
Die Bolzstraße entlang zieht sich um halb zwölf eine dichte Menschentraube – alle wollen rein in den neuen Club, der an der Ecke zur Königstraße eröffnet hat und schon am vergangenen Wochenende für ordentlich Gesprächsstoff in der lokalen Szene sorgte. Am Samstag feiert der temporäre Club Lerche 22 sein großes Opening.