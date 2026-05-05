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  6. Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs

Nachwuchshandball SV Kornwestheim Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs

Nachwuchshandball SV Kornwestheim: Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs
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Im Juni startet für die Handballerinnen des SV Kornwestheim die Qualifikation für die Jugendbundesliga. Foto: privat

Die Nachwuchsmannschaften des SV Kornwestheim liefern auf der Platte starke Ergebnisse ab. Die mB1 und die wB1 schaffen den Sprung in die Oberliga.

Die A-Juniorinnen des SV Kornwestheim spielen um die Qualifikation für die Handball-Jugendbundesliga. In der Vorrunde auf Verbandsebene erreichte das Team den zweiten Platz und qualifizierte sich somit für die Jugendbundesligaquali im Juni. Das Team begann mit einem 20:18-Sieg gegen das HBZ Altenstadt-Geislingen, bevor man den Favoriten SG Altdorf/Ettenheim ärgern konnte. Trotzdem verlor man knapp mit 13:14 und spielte daher im direkten Duell mit der HSG Freiburg um den letzten Qualiplatz. Hier zeigte die wA1 Kampfgeist und setzte sich mit 24:21 durch.

 

wA1: Bredow (1), Schneider – Addabbo (1), Barbuto (9), Betz, Braun (8), Frank, Geiger (7/7), Gleichner (13/7), Heim (5), Müller (10), Orthwein (3), Sabljic

Das Ziel „Oberliga Baden-Württemberg“ erreichte die mB1 im ersten Anlauf. Gegen die HSG Hohenlohe lieferte man sich ein Duell auf Augenhöhe, bei dem man sich mit einem 10:10 trennte. Das Torverhältnis entschied somit über die direkte Qualifikation. Im zweiten Spiel gegen Saase3 Leutershausen 2 startete der SVK den Torexpress, setzte sich mit 19:4 durch und feierte die erfolgreiche Quali.

mB1: Furch, Wohland – Bauer, Beck, Glien (5/1), Grieshaber (1), Haas (6/2), Kleinschmidt, Klinger (7), Kortüm (1), Langer (7), Maier (1), Nothroff, Rubitzko, Wascher, Witsch (1)

Weibliche B1-Jugend qualifiziert sich direkt für die Oberliga

Auch die wB1-Jugend darf in der kommenden Runde in der Oberliga BW spielen. Dabei zeigte das Team abermals, dass es in der Lage ist Rückstände auch in kürzester Spielzeit zu drehen. So sicherte man sich nach missglücktem Start einen 12:10-Sieg gegen die HSG Fridingen/Mühlheim, musste sich jedoch im zweiten Spiel der HSG Freiburg 2 geschlagen geben. Gegen Gastgeber Stetten trennte man sich mit einem 15:15 und konnte im entscheidenden Spiel gegen den TSV Wolfschlugen einen 1:6-Rückstand zu einem 15:14-Sieg drehen, der die direkte Qualifikation bedeutete.

wB1: Himml, Seifert – Addabbo (9), Bensdira, Bokermann (10), Elibol (2), Fiedler, Frank (11), Georgoudis (2), Herrmann (3), Kämmerer (13/11), Müller, Sabljic (2), Sagis (2)

Am ersten von zwei Spieltagen in der Bezirksqualifikation zeigte die wB2 ihre Abwehrstärke. Gegen starke Strohgäuerinnen ließ man kaum etwas zu, tat sich jedoch selber im Angriff schwer und trennte sich mit einem 3:3. Dafür gab es im zweiten Spiel einen 12:8-Sieg gegen die JSG Taubertal.

wB2: Leher – Bauer, Fiedler (5/1), Ge, Glien, Grünewald, Krämer (3/1), Müller (3/2), Rappazzo (1), Ulmer (3), Wörwag

Mit drei deutlichen Siegen feierte die mD1 die direkte Qualifikation für die Bezirksoberliga, die höchste Spielklasse dieser Altersstufe. Gleich im ersten Spiel setzte man mit dem 32:10-Sieg gegen die SG Heuchelberg ein Ausrufezeichen. Auch der TSV Willsbach konnte mit 13:19 besiegt werden. Den Spieltag beendete man mit einem 32:10-Sieg gegen den Nachbarn HB Ludwigsburg.

mD1: Anders, L.Mehner – Bernat (8), Fleisch (3), Grünewald (5), Holzberger (15), Klinger (2), Koyutürk (4), P.Mehner (10), Schwarz (15), Witt (12)

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