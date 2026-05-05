Nachwuchshandball SV Kornwestheim Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs
Die Nachwuchsmannschaften des SV Kornwestheim liefern auf der Platte starke Ergebnisse ab. Die mB1 und die wB1 schaffen den Sprung in die Oberliga.
Die Nachwuchsmannschaften des SV Kornwestheim liefern auf der Platte starke Ergebnisse ab. Die mB1 und die wB1 schaffen den Sprung in die Oberliga.
Die A-Juniorinnen des SV Kornwestheim spielen um die Qualifikation für die Handball-Jugendbundesliga. In der Vorrunde auf Verbandsebene erreichte das Team den zweiten Platz und qualifizierte sich somit für die Jugendbundesligaquali im Juni. Das Team begann mit einem 20:18-Sieg gegen das HBZ Altenstadt-Geislingen, bevor man den Favoriten SG Altdorf/Ettenheim ärgern konnte. Trotzdem verlor man knapp mit 13:14 und spielte daher im direkten Duell mit der HSG Freiburg um den letzten Qualiplatz. Hier zeigte die wA1 Kampfgeist und setzte sich mit 24:21 durch.