Nachwuchstalent Leonbergerin nimmt an Songwettbewerb teil
Die 17-jährige Leonbergerin Livia-Sophie Schöninger widmet sich ihrer großen Leidenschaft, der Musik. Mit einem eigenen Song nimmt sie nun an einem bundesweiten Contest teil.
Für Livia-Sophie Schöninger aus Leonberg beginnt gerade ein neues Kapitel: Das Abitur hat sie in der Tasche, die Schule liegt hinter ihr, vor ihr ein ganzes Jahr, in dem sich die 17-Jährige kreativ richtig austoben will. Einfach nur entspannen kommt für sie nicht infrage. Stattdessen steht sie bei einem bundesweiten Wettbewerb im Rampenlicht. Mit ihrem Song „Free World“ nimmt sie am Contest „Dein Song für EINE WELT!“ teil. Die Regeln: Ein Lied schreiben, das globale Themen behandelt. „Da ist mir sofort dieser Song eingefallen, den ich eigentlich schon vor einem Jahr geschrieben habe“, erzählt Livia.