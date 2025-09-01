Nachwuchstalent: Leonbergerin nimmt an Songwettbewerb teil

Für Livia-Sophie Schöninger aus Leonberg beginnt gerade ein neues Kapitel: Das Abitur hat sie in der Tasche, die Schule liegt hinter ihr, vor ihr ein ganzes Jahr, in dem sich die 17-Jährige kreativ richtig austoben will. Einfach nur entspannen kommt für sie nicht infrage. Stattdessen steht sie bei einem bundesweiten Wettbewerb im Rampenlicht. Mit ihrem Song „Free World“ nimmt sie am Contest „Dein Song für EINE WELT!“ teil. Die Regeln: Ein Lied schreiben, das globale Themen behandelt. „Da ist mir sofort dieser Song eingefallen, den ich eigentlich schon vor einem Jahr geschrieben habe“, erzählt Livia.

In „Free World“ singt sie über Ungleichheit, über Klimawandel, über die Schattenseiten von Fast Fashion. „Unsere Welt ist nicht frei, wenn die Freiheit der Reichsten die Freiheit der Ärmsten raubt“, fasst sie ihre Botschaft zusammen. Es ist kein Zeigefinger-Song, sondern ein Aufruf zur Selbstreflexion. „Mir ist wichtig, dass jeder für sich schaut: Was konsumiere ich? Was entscheide ich? Sowohl in der realen als auch in der digitalen Welt.“

Musik als Konstante

Musik spielt für Livia eine zentrale Rolle „Seit ich denken kann, singe ich“, sagt sie. Schon als Kind habe sie Melodien nachgesungen, mit zehn ihre ersten Texte geschrieben. Anfangs drehten sie sich um Herzschmerz, heute wagt sie sich an komplexere Themen. Seit einem Jahr nimmt sie Gesangsunterricht, ihre Stimme klingt jetzt reifer, ihre Texte politischer. „Ich probiere gerade aus, über größere Zusammenhänge zu schreiben und mehr politische Themen in meinen Liedern zu behandeln .“

Dass sie ihre Stimme auf einer Bühne erhebt, ist nicht neu. Mit 14 Jahren nahm Livia bei „The Voice Kids“ teil. „Damals hieß es, ich sei eigentlich schon zu alt für das Format“, erinnert sie sich. Entmutigen ließ sie sich nicht. „Dann suche ich mir eben meine eigene Bühne.“

Bühnen für sich – und für andere

Eine davon fand sie in Leonberg selbst. Seit fünf Jahren engagiert sich Livia im Jugendausschuss, seit zwei Jahren als Sprecherin. Hier bringt sie nicht nur Ideen für Veranstaltungen ein, sondern schafft Räume, in denen junge Menschen ihre Talente zeigen können. Besonders stolz ist sie auf den Wettbewerb „Sound of Youth“, den sie im Jugendhaus Eltingen ins Leben rief. „Zwölf Jugendliche haben mitgemacht, von Gesang bis Cello. Eine Teilnehmerin sagte mir, dass sie ohne Musikschule sonst nie hätte auftreten können. Da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, solche Bühnen zu schaffen.“

Das Feedback sei überwältigend gewesen. Familien reisten an, um ihre Kinder zu sehen, für manche wurde es zu einem richtigen Familienfest. „So etwas möchte ich unbedingt wiederholen. Im März soll es eine zweite Ausgabe geben.“

Auch jenseits von Wettbewerben ist es ihr wichtig, die eigene Musik zu teilen. Auf Instagram und TikTok postet sie unter dem Namen „@callmeliviosa“ kleine Ausschnitte, probt neue Ideen, zeigt den Alltag zwischen Bäckerei-Job, Sport und Studio. Und immer wieder erlebt sie, wie ihre Songs nachhallen. „Vor Kurzem haben mich zwei Schülerinnen angesprochen, die mich Monate zuvor bei einer Probe gehört hatten. Sie fragten immer noch nach diesem Lied. Das hat mir gezeigt: Meine Musik bleibt hängen.“

Ein Jahr voller Chancen

Das Gap Year ist für Livia eine Chance, sich selbst auszuprobieren. Studieren wird sie später, jetzt aber will sie alles auf die Musik setzen. „Ich möchte sehen, wie weit ich damit komme, wenn ich mir wirklich die Zeit gebe.“ Ob sie es mit „Free World“ bis ins Studio nach Berlin schafft, liegt nun auch am Publikum. Denn über die Gewinner entscheidet das Online-Voting. Für Livia ist es ein Sprungbrett, vielleicht sogar ein Türöffner in die professionelle Musikwelt. Aber egal, wie es ausgeht: Ihr Weg mit der Musik wird weitergehen.

Großer Musik-Contest

Voting

Auf www.eineweltsong.de/voting kann man den Song “Free World” hören und in wenigen, schnellen Schritten für ihn abstimmen. Dem erstplatzierten Song winkt eine professionelle Studioproduktion sowie eine Veröffentlichung auf dem nächsten Eine Welt-Album.