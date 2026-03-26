Naherholungsgebiet in Stuttgart Stadt spart: Kein Sicherheitsdienst mehr am Max-Eyth-See
Das Naherholungsgebiet am Max-Eyth-See sorgt immer wieder für Konflikte. Jetzt wirkt sich der Sparhaushalt der Stadt auch hier auf besondere Weise aus.
Das Naherholungsgebiet am Max-Eyth-See sorgt immer wieder für Konflikte. Jetzt wirkt sich der Sparhaushalt der Stadt auch hier auf besondere Weise aus.
Die Probleme rund um den Max-Eyth-See sind bekannt: Falschparker, Müll, Brände durch illegales Grillen, Lärm und Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern. Die Stadt reagierte in den letzten Jahren mit verschiedenen Maßnahmen und richtete gleichfalls einen Sicherheitsdienst ein, der die Besucher des Sees auf die Fehler aufmerksam macht. Jetzt gab es erstaunte Gesichter im Bezirksbeirat Mühlhausen, als Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann über die wichtigsten Ergebnisse und Neuigkeiten des Runden Tisches mit Anrainern und der Stadt informierte.