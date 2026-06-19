Nahost-Konflikt Spannungen zwischen USA und Israel nehmen zu
Die geplanten amerikanisch-iranischen Gespräche werden vertagt – wohl auch wegen anhaltenden Streits um Israels Offensive im Libanon.
Die geplanten amerikanisch-iranischen Gespräche werden vertagt – wohl auch wegen anhaltenden Streits um Israels Offensive im Libanon.
Kurz nach Unterzeichnung der amerikanisch-iranischen Grundsatzvereinbarung über ein Ende des Krieges gibt es neuen Streit. Ein Treffen von Regierungsvertretern aus den USA und dem Iran am Freitag in der Schweiz wurde abgesagt; laut Medienberichten folgte die Absage auf die iranische Forderung, die USA sollten Israel zur Beendigung seiner Offensive im Libanon zwingen.