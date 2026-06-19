Nahost-Konflikt: Spannungen zwischen USA und Israel nehmen zu

Kurz nach Unterzeichnung der amerikanisch-iranischen Grundsatzvereinbarung über ein Ende des Krieges gibt es neuen Streit. Ein Treffen von Regierungsvertretern aus den USA und dem Iran am Freitag in der Schweiz wurde abgesagt; laut Medienberichten folgte die Absage auf die iranische Forderung, die USA sollten Israel zur Beendigung seiner Offensive im Libanon zwingen.

Der Iran fühlt sich stark, weil er in der Einigung mit Washington viele seiner Positionen durchsetzen konnte. Das Regime verdankt diesen Erfolg seiner Rücksichtslosigkeit gegenüber der eigenen Bevölkerung, einer kaltblütigen Kriegsführung – und dem Hochmut von US-Präsident Donald Trump.

Die Hisbollah und der Iran fordern den Abzug der israelischen Soldaten

Israel kämpft im Libanon gegen die iranisch unterstützte Hisbollah-Miliz, die Nord-Israel mit Raketen bedroht. Laut dem amerikanisch-iranischen Rahmenabkommen soll auch der Krieg im Libanon enden, doch Israel argumentiert, die Gefahr durch die Hisbollah bestehe weiter, und beansprucht eine zehn Kilometer tiefe „Sicherheitszone“ auf libanesischem Gebiet. Die Hisbollah und der Iran fordern den Abzug der israelischen Soldaten.

Trumps Vizepräsident JD Vance hatte Israel am Donnerstag scharf kritisiert. Er erinnerte die Regierung in Jerusalem daran, dass die meisten Waffen der israelischen Armee aus den USA stammten und mit US-Steuergeldern bezahlt worden seien.

Auch Vance sagte seine Reise in die Schweiz ab

Die wachsenden Differenzen zwischen USA und Israel werfen die Frage auf, ob die Gefechte im Libanon wie vereinbart eingestellt werden. Arabische Medien und die US-Nachrichtenseite Axios meldeten, der Iran habe aus Verärgerung über das Verhalten Israels keine Delegation für die geplanten Gespräche in der Schweiz geschickt. Auch Vance sagte darauf seine Reise in die Schweiz ab.

In dem zweiseitigen Rahmenabkommen versprechen die USA ein Ende ihrer Seeblockade, den Rückzug ihrer Militärs aus der Nähe der iranischen Grenzen, die Aufhebung der Sanktionen und einen Fonds von 300 Milliarden Dollar zum Wiederaufbau im Iran. Der Iran gab die Straße von Hormus vorerst wieder frei, will später aber Geld für die Durchfahrt verlangen.

Beschränkungen für das iranische Atomprogramm

Die Islamische Republik verspricht in den 14 Punkten der Rahmenvereinbarung, auf Atomwaffen zu verzichten. In zweimonatigen Verhandlungen, die am Freitag in der Schweiz beginnen sollten, wollen USA und Iran über konkrete Beschränkungen für das iranische Atomprogramm sprechen.

Unsere Empfehlung für Sie Iran Irans Opposition ist enttäuscht Ex-Kronprinz Reza Pahlavi erwartet das Scheitern des ausgehandelten Deals von US-Präsident Donald Trump mit dem Regime in Teheran.

Trump hatte im Iran einen kurzen Krieg und ein Ergebnis wie in Venezuela erwartet, wo die USA zu Jahresbeginn den Machthaber Nicolas Maduro gestürzt und durch eine pro-amerikanische Führung ersetzt hatte. Im Iran funktionierte das nicht, obwohl der langjährige Regimechef Ali Khamenei zu Beginn des Krieges am 28. Februar getötet wurde. Die iranische Führung beförderte Khameneis Sohn Modschtaba an die Spitze des Staates, formierte sich neu und startete Gegenangriffe.

Anders als Trump, der vor schwierigen Kongresswahlen im November steht, musste das Regime keine freien Wahlen fürchten: Die Folgen des Krieges für die iranische Bevölkerung spielte für die Mullahs nur eine untergeordnete Rolle, Hinrichtungen und Festnahmen schüchterten die Opposition ein.