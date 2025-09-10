Die Express-S-Bahn S 62 fährt nun bis zur neuen Endhaltestelle in Feuerbach. Die 6,8 Millionen Euro teure Verlängerung ermöglicht den Umstieg auf die Stadtbahn.
10.09.2025 - 11:01 Uhr
Das Stuttgarter S-Bahnnetz wächst – wenn auch nur um ein kleines Stück. Ab sofort verkehrt die Express-S-Bahn S 62 von Weil der Stadt nicht mehr nur bis Zuffenhausen, sondern bis zur neuen Endhaltestelle Feuerbach. Das sorgt für mehr Komfort für die Fahrgäste, da sich die „Umsteigeverbindungen auf die Stadtbahn deutlich verbessern“, sagt Jan Freitag, verantwortlich für die Personenbahnhöfe bei der Bahntochter DB InfraGO.