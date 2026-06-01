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  4. Verschwindet das 4er-Ticket für Bus und Bahn?

Nahverkehr in der Region Stuttgart Verschwindet das 4er-Ticket für Bus und Bahn?

Nahverkehr in der Region Stuttgart: Verschwindet das 4er-Ticket für Bus und Bahn?
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Wie lange noch tun Entwerter im öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart ihren Dienst? Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Deutschlandticket dominiert den Nahverkehrsmarkt. Das bleibt nicht ohne Folgen für andere Fahrscheinarten. In Stuttgart zeichnen sich Einschnitte ab.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Die Tariflandschaft im öffentlichen Nahverkehr ist in Bewegung. Für Fahrgäste von Bus und Bahn bedeutet das, sich immer mal wieder auf neue Randbedingungen beim Kauf von Tickets einzustellen. Im Bereich des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS), der die Stadt Stuttgart sowie die Landkreise Ludwigsburg, Rems-Murr, Esslingen, Göppingen und Böblingen umfasst, zeichnen sich neuerliche Veränderungen ab, die das Aus für ein altbewährtes Angebot bedeuten könnte.

 

Der Verbund hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Vertriebsstrategie durchleuchtet. Damit reagiert der VVS auch auf eine radikale Änderung des Tarifmix' seit Einführung der Deutschlandtickets. Das bundesweit gültige Nahverkehrsabo dominiert den Nahverkehr in der Region Stuttgart.

Große Änderungen seit 2019

VVS-Chefin Cornelia Christian und Mathias Hüske, Kaufmännischer Vorstand bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) haben beim ÖPNV-Forum des Verbunds im Mai vor einem Fachpublikum die Entwicklung nachgezeichnet. Gab es 2019 noch etwa ein Drittelmix aus Abonnements, Einzelfahrscheinen des Gelegenheitsverkehrs und Zeittickets, so sieht das Bild mittlerweile ganz anders aus. Die Abos dominieren mit 75 Prozent, auf den Gelegenheitsverkehr entfällt noch ein knappes Viertel, Zeittickets spielen mit einem Anteil von zwei Prozent keine Rolle mehr.

Auf der Strecke bleiben könnten künftig die 4er-Tickets, bei den jeweils ein Abschnitt bei Fahrtbeginn entwertet werden muss. Die Zukunft der „4er-Tickets und Entwerter“ sei „in Diskussion“ hieß es in der Präsentation von Christian und Hüske. Auf Nachfrage konkretisiert eine SSB-Sprecherin den Stand der Überlegungen. „Aktuell wird VVS-weit diskutiert, wie mit dem 4er-Ticket und den Entwertern umzugehen ist“, sagt sie. Eine Beschlussfassung sei noch nicht erfolgt, das Thema werde eine Rolle beim anstehenden Tarifsymposium am 8. Juni sein.

Im Nahverkehr wird es künftig wohl nicht mehr alle bisherigen Tickets geben. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ob Entwerter in Bus und Bahn verschwinden, ist noch nicht entschieden

Eine Entscheidung des Verbunds hätte auch Auswirkungen auf die Ausstattung in den Stadtbahnen und Bussen in Stuttgart. „Die Vorhaltung von Entwertern in den SSB-Fahrzeugen richtet sich nach den noch zu schließenden VVS-Beschlüssen“, sagt die SSB-Sprecherin. Die liegen noch nicht vor. Entschieden ist hingegen das Schicksal eines Vertriebskanals, der so gut wie keine Rolle mehr spielt. Es geht dabei um die sogenannten externen Verkaufsstellen. Damit sind Kioske oder sonstige Geschäfte gemeint, in denen es neben dem normalen Sortiment eben auch Fahrscheine gibt.

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Von diesen Einrichtungen gebe es noch sieben, erklärt die SSB-Sprecherin. „Die Anzahl hat sich in den letzten Jahren durch Kündigungen seitens der externen Partner kontinuierlich reduziert. Zu Spitzenzeiten gab es über 100 externe Verkaufsstellen“, sagt die SSB-Sprecherin. Zum einen gebe es immer weniger „klassische“, inhabergeführte Kioske. Zum anderen sei das Geschäftsfeld nach und nach weggebrochen - und das aus gleich mehreren Gründen. Schon die Einführung des Abos per Bankeinzug habe sich bemerkbar gemacht. Und spätestens seit es das Deutschlandticket gibt, sei der Verkauf von Wochen- und Monatstickets - zuvor Umsatztreiber der externen Verkaufsstellen- eingebrochen und habe kaum noch Relevanz, so die SSB-Sprecherin.

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