Nahverkehr in der Region Stuttgart Verschwindet das 4er-Ticket für Bus und Bahn?
Das Deutschlandticket dominiert den Nahverkehrsmarkt. Das bleibt nicht ohne Folgen für andere Fahrscheinarten. In Stuttgart zeichnen sich Einschnitte ab.
Das Deutschlandticket dominiert den Nahverkehrsmarkt. Das bleibt nicht ohne Folgen für andere Fahrscheinarten. In Stuttgart zeichnen sich Einschnitte ab.
Die Tariflandschaft im öffentlichen Nahverkehr ist in Bewegung. Für Fahrgäste von Bus und Bahn bedeutet das, sich immer mal wieder auf neue Randbedingungen beim Kauf von Tickets einzustellen. Im Bereich des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS), der die Stadt Stuttgart sowie die Landkreise Ludwigsburg, Rems-Murr, Esslingen, Göppingen und Böblingen umfasst, zeichnen sich neuerliche Veränderungen ab, die das Aus für ein altbewährtes Angebot bedeuten könnte.