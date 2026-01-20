Nahverkehr in der Region Wie viel teurer werden Tickets für Bus und Bahn in Stuttgart?
Beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) wird über eine weitere Anpassung der Ticketpreise beraten. Eine Entscheidung könnte Ende Januar fallen.
Beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) wird über eine weitere Anpassung der Ticketpreise beraten. Eine Entscheidung könnte Ende Januar fallen.
Auf die Fahrgäste von Bus und Bahn in der Region Stuttgart kommt der nächste Preissprung zu. Hinter den Kulissen wird beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) über den Umfang der abermaligen Preiserhöhung diskutiert. Ende Januar, wenn der Tarifausschuss des VVS tagt, sollte die Zahl feststehen. Danach beraten die politischen Gremien in Stuttgart, in den Landkreisen und beim Regionalverband. Viel zu entscheiden, haben sie aber nicht.