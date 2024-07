In den Sommerferien gilt bei Bussen und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) stets ein spezieller Fahrplan. Dieses Jahr fallen die Kürzungen aber drastischer aus. Ein Überblick.

Christian Milankovic 18.07.2024 - 17:26 Uhr

Kurz vor den Sommerferien überraschen die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) mit einem Ferienfahrplan, der über die üblichen Reduzierungen in der schulfreien Zeit hinausgeht. Das Nahverkehrsunternehmen weist zum einen auf die vielen Baustellen an seinem Netz hin. Zum anderen habe das Fahrpersonal während der Fußball-Europameisterschaft „außergewöhnliche und lang anhaltende Sonderleistungen erbracht. Daher trifft die SSB mit dem diesjährigen Ferienfahrplan zusätzliche Entlastungsmaßnahmen für ihre Mitarbeiter“, heißt es in einer Mitteilung der SSB. Die Fahrgäste erhielten im Gegenzug einen verlässlichen Fahrplan. „ Die geänderten Fahrpläne hängen bereits an den Haltestellen aus und sind in den digitalen Fahrgastinformationen zu finden“, teilen die SSB mit.