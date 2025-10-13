 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Dauerstau: Bushaltestelle muss weichen

Nahverkehr in Stuttgart Dauerstau: Bushaltestelle muss weichen

Nahverkehr in Stuttgart: Dauerstau: Bushaltestelle muss weichen
1
Die Haltestelle Dorotheenstraße ist verlegt worden. Foto: Christian Milankovic

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) kapitulieren vor den häufigen Staus rund um den Charlottenplatz. Sie verlegen eine Bushaltestelle. Für Fahrgäste verlängern sich dadurch die Wege.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) entschärfen eine problematische Stelle in ihrem Busnetz – allerdings mit Folgen für die Fahrgäste. Die Haltestelle Dorotheenstraße, die von den Linien 43, 44 und 47 bedient wird, muss weichen. Sie ist um rund 50 Meter verlegt worden. Damit reagieren die SSB auf ein wiederholt auftretendes Problem.

 

Vor allem an den Samstagen, wenn reger Einkaufsverkehr in der Innenstadt herrscht, wurden die Busse an der Haltestelle von Autofahrern ausgebremst, die auf die Einfahrt in die benachbarte Tiefgarage des Dorotheenquartiers warteten. Die Busse Richtung Richtung Pragsattel (Linie 43), Richtung Westbahnhof (Linie 44) , und Richtung Wilhelmsbau (Linie 47) bedienen nun die neue, jenseits der Einmündung der Sporerstraße gelegene Haltestelle.

Durch die Verlegung verlängern sich die Fußwege für Fahrgäste, die am Charlottenplatz. Foto: Christian Milankovic

Im Frühjahr hatte sich die Lage für die Busfahrgäste immer stärker zugespitzt. An Samstagen konnten nach Angaben der SSB bis zu 100 Busse nicht regulär an der Haltestelle stoppen.

Längere Fußwege für Fahrgäste

Das nun gefundene Arrangement bleibt allerdings nicht ohne Folgen für die Fahrgäste. „Durch die Verlegung der Haltestelle verlängert sich der Fußweg von und zu den Stadtbahnlinien an der Haltestelle Charlottenplatz. Bitte planen Sie mehr Zeit ein oder weichen Sie für den Umstieg von und zu den Bussen auf andere Haltestellen aus“, rät das städtische Nahverkehrsunternehmen auf seiner Webseite.

Weitere Themen

Stuttgart-Sillenbuch: Feuerwehreinsatz: Technischer Defekt legt kurzzeitig Linie U15 lahm

Stuttgart-Sillenbuch Feuerwehreinsatz: Technischer Defekt legt kurzzeitig Linie U15 lahm

Ein technischer Defekt hat am Montagvormittag den Stadtbahn-Verkehr in Stuttgart-Sillenbuch gestört. Die Feuerwehr rückte an, die Linie U15 fährt wieder planmäßig.
Von Frederik Herrmann
Nahverkehr in Stuttgart: Dauerstau: Bushaltestelle muss weichen

Nahverkehr in Stuttgart Dauerstau: Bushaltestelle muss weichen

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) kapitulieren vor den häufigen Staus rund um den Charlottenplatz. Sie verlegen eine Bushaltestelle. Für Fahrgäste verlängern sich dadurch die Wege.
Von Christian Milankovic
Wasen-Voting: Hier können Sie für das schönste Outfit beim Volksfest abstimmen

Wasen-Voting Hier können Sie für das schönste Outfit beim Volksfest abstimmen

17 Tage Feierei – und 17 Tage lang haben wir beim Cannstatter Volksfest das schönste Wasen-Outfit ausgewählt. Jetzt sind Sie an der Reihe – und können den Gesamtsieger küren.
Von Tim Höhn
Stuttgarter Winterflugplan: Fünf Prozent mehr Flüge als im Vorjahr: Airlines bieten neue Verbindungen an

Stuttgarter Winterflugplan Fünf Prozent mehr Flüge als im Vorjahr: Airlines bieten neue Verbindungen an

Der Flughafen Stuttgart veröffentlicht seinen Winterflugplan: Täglich starten und landen mehr Flugzeuge als im Vorjahr. Zudem stehen im Programm neue Reiseziele.
Von Jenny Hilger
Cannstatter Volksfest: Auseinandersetzung vor Almhütte Royal – Rätsel um Verdächtige

Cannstatter Volksfest Auseinandersetzung vor Almhütte Royal – Rätsel um Verdächtige

Zum Schluss des Cannstatter Volksfestes ermittelt die Polizei wegen einer Auseinandersetzung. Wohin die Tatverdächtigen verschwunden sind, gibt Rätsel auf.
Von Sascha Maier und Nina Scheffel
Hier erleben Besucher, was kleine Labels antreibt. Auf dem kunst & design markt in Stuttgart im Im Wizemann geht es nicht nur ums Schauen und Kaufen. Hier wird das Miteinander großgeschrieben.

Veranstaltungstipp Stuttgart Der kunst & design markt im Im Wizemann

Im Oktober 2025 ist der kunst & design markt wieder in Stuttgart zu Gast. Das Im Wizemann wird an diesem Wochenende zum Treffpunkt für alle, die besonderes Design, handgemachte Produkte und bewusste Herstellung schätzen.
Ex-Prostituierte: „Das Gesetz in Deutschland ist nicht okay“

Merkwürdige Befragung Ex-Prostituierte: „Das Gesetz in Deutschland ist nicht okay“

Martina arbeitete im Rotlicht. Ihren Verdienst kassierte ihr Mann. Das Gutachten für die Bundesregierung, wonach fast alle Frauen dort freiwillig arbeiten, macht sie wütend.
Von Hilke Lorenz
Erfolg für RSV-Impfung: Weniger schwer kranke Babys – Notaufnahme in Kinderklinik entlastet

Erfolg für RSV-Impfung Weniger schwer kranke Babys – Notaufnahme in Kinderklinik entlastet

RS-Viren lösen bei Babys schwere Infektionen aus, die häufig im Krankenhaus behandelt werden müssen. Doch das habe sich mittlerweile geändert, sagen Stuttgarter Ärzte.
Von Regine Warth
Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Unbekannter missbraucht 14-Jährige in Toilettenanlage sexuell

Stuttgarter Polizei sucht Zeugen Unbekannter missbraucht 14-Jährige in Toilettenanlage sexuell

Ein Unbekannter drückt eine 14-Jährige am Charlottenplatz in eine Toilettenanlage und missbraucht sie sexuell. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Von Matthias Kapaun
Serie: Semesterstart in Stuttgart: Diese 10 Stuttgarter Bars müssen Studis kennen

Serie: Semesterstart in Stuttgart Diese 10 Stuttgarter Bars müssen Studis kennen

Neues Semester, neue Stadt, neue Lieblingsbar? Stuttgart hat mehr zu bieten als Vorlesungen und Mensa-Kaffee. Wir zeigen euch die coolsten Bars der Stadt.
Von Elisabeth Remmert, Isabelle Vees, Sandra Belschner
Weitere Artikel zu Stuttgart Stuttgarter Straßenbahnen SSB Bus Nahverkehr
 