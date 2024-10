An der zentralen Stadtbahnhaltestelle Arnulf-Klett-Platz in Stuttgartmüssen mehrere Rolltreppen erneuert werden. Während der Bauphase kommt es zu Engpässen für die Fahrgäste.

Christian Milankovic 24.10.2024 - 16:00 Uhr

In den Stoßzeiten kommt es derzeit am Arnulf-Klett-Platz zur Rückstaus: betroffen sind aber nicht die Autos, die sich über den Bahnhofsvorplatz drängen, sondern Passanten im Untergrund. Am Abgang zum Bahnsteig der Stadtbahn, an dem die Züge Richtung Schlossplatz abfahren, muss die Rolltreppe ausgetauscht werden. Die Baustelle nimmt dabei auch einen Teil der Festtreppe in Anspruch, sodass der verbleibende Durchgang den Menschenmasse nicht mehr gewachsen ist. Betroffen ist jenes Ende des Stadtbahnsteigs, das zur Verteilerebene Richtung S-Bahn zeigt.