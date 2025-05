Nahverkehr in Stuttgart

Die Stuttgarter U1 wird ausgebaut. In Heslach werden Haltestellen so umgestaltet, dass längere Bahnen eingesetzt werden können. Ende 2026 sollen die Arbeiten beendet sein.

Christian Milankovic 16.05.2025 - 13:01 Uhr

Für Fahrgäste der stark frequentierten Stuttgarter Stadtbahnlinie U1 zwischen Fellbach und Heslach ist Besserung in Sicht. Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) können mit der Verlängerung von Haltestellen in Heslach beginnen. Danach sollen auf der U1 doppelt so lange Stadtbahnzüge unterwegs sein wie heute.