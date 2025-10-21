Die Stuttgarter Straßenbahnen AG erneuert eine Kurve im Gleisbett. Daher ist der Kelterplatz zum Teil für den Verkehr gesperrt.

Verkehrsteilnehmer in Stuttgart sind es aus den Sommerferien bereits gewohnt, nun kommen auch während der Herbstferien wieder Behinderungen auf sie zu. Betroffen ist unter anderem die Kelterplatz in Zuffenhausen. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) erneuert von Samstag, 25. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 1. November, eine Kurve im dortigen Gleisbereich. Daher muss der Kelterplatz zum Teil gesperrt werden. Die Haldenrainstraße ist ab dem Kreisverkehr in Richtung Ludwigsburger Straße nicht befahrbar. Die direkte Durchfahrt aus Feuerbach kommend nach Zuffenhausen ist ebenso wenig möglich, wie das Abbiegen aus dem Ortskern nach Freiberg.

 

Umwege für Autofahrer

Die Umleitung aus Feuerbach führt ab dem Kelterplatz über die Haldenrain- und Schozacher Straße sowie den Rotweg. In Richtung Freiberg ist der Verlauf ab der Zabergäustraße, der Schozacher Straße und dem Rotweg ausgeschildert. Vom Ortszentrum Zuffenhausen aus müssen die Verkehrsteilnehmer weiter auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Stuttgarter Innenstadt fahren, auf Höhe der Friedrichswahl ist dann ein U-Turn um 180 Grad möglich. Der Autoverkehr vom Ortszentrum Zuffenhausen in Richtung Feuerbach ist von der Sperrung nicht betroffen.

Hingegen müssen auch die Buslinie 52, die zwischen der Rosensteinbrücke in Bad Cannstatt und Neuwirtshaus verkehrt, sowie die Nachtbuslinie N 4 umgeleitet werden. Dafür werden einige Haltestellen verlegt. Hingegen findet die Baumaßnahme im laufenden Stadtbahnbetrieb statt, die Linien U7 und U15 verkehren regulär. Für die Fahrgäste ändert sich daher nichts.