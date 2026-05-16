Nahverkehr in Stuttgart Kritik am Aus fürs Bargeld in den Stuttgarter Bussen
Von 1. Juli an können Fahrgäste in SSB-Bussen keine Tickets mehr bar bezahlen. Seniorenvertreter und der Fahrgastbeirat kritisieren die Kurzfristigkeit der Ankündigung.
Von 1. Juli an können Fahrgäste in SSB-Bussen keine Tickets mehr bar bezahlen. Seniorenvertreter und der Fahrgastbeirat kritisieren die Kurzfristigkeit der Ankündigung.
Wer mit Bussen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) unterwegs ist, kann von 1. Juli an in den Fahrzeugen gekaufte Tickets nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Das städtische Verkehrsunternehmen hat das Aus für Münzen und Scheine in den Bussen Anfang Mai bekannt gegeben. Begründet wird die Entscheidung unter anderem mit der geringen Nachfrage: es werde „im Durchschnitt nicht einmal ein Ticket pro Fahrt direkt beim Fahrpersonal verkauft“, schreiben die SSB.