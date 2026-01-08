Aufgrund von Bauarbeiten im Herdweg wird die Buslinie 43 der SSB im Stuttgarter Norden umgeleitet – teilweise mehr als ein Jahr. Nun geht es in die nächste Etappe.

Nach anfänglichem Ärger haben sich die Wogen in der Zwischenzeit geglättet. Denn groß war der Protest der Anwohner zu Beginn der Umleitung der Buslinie 43 in beide Richtungen Ende vergangenen September. Zu groß waren offenbar die Einschränkungen, sprich die Laufwege, für die Fahrgäste. Kurzfristig hatte die Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) mit der Einrichtung weiterer Haltestellen reagiert. Schließlich handelt es sich bei der Buslinie 43, die zwischen dem Pragsattel und dem Feuersee im Einsatz ist, um eine der zentralen Hauptachsen im öffentlichen Nahverkehr in der Innenstadt.

Andere Route in Richtung Feuersee Hintergrund sind die seit September 2025 laufenden umfangreichen Tiefbauarbeiten im Herdweg, die teilweise noch bis Ende dieses Jahres andauern. Nun geht die Maßnahme in die nächste Etappe. Ab Dienstag, 13. Januar, wird der Herdweg aufgrund der Bauarbeiten zwischen der Kreuzung zur Lenzhalde und der Dillmannnstraße komplett gesperrt.

Die Umleitung in Richtung Feuersee führt dann, anstatt wie bisher über die Dillmannstraße, über die Zeppelin- und Hölderlinstraße. Die Haltestelle Doggenburg wird auf die Buslinie 50 in Richtung Westbahnhof verlegt. Die Stopps am Viktor-Köchelweg, Schottstraße, Ehrenhalde und Dillmannstraße entfallen. Hingegen wird die Haltestelle Hölderlinstraße vor der Hausnummer 1 wieder reaktiviert. Zwischen Doggenburg und Hölderlinstraße wird zusätzlich auch die Haltestelle der Linie 40 (Richtung Wagenburgstraße) am Hölderlinplatz mit bedient. Die Umleitung soll anstatt wie ursprünglich angenommen bis Ende April, nunmehr bis voraussichtlich 5. Juni andauern.

Unsere Empfehlung für Sie Ausgeweiteter Ferienfahrplan SSB dünnen Angebot vier weitere Wochen aus Es gibt 2026 eine diskret kommunizierte Sparmaßnahme der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Der bisherige Ferienfahrplan wird ausgeweitet. Welche Ferien neu betroffen sind.

Gar bis Ende November soll die Buslinie 43 in Fahrtrichtung Pragsattel ab dem Linden-Museum weiterhin über die Azenbergstraße umgeleitet werden. Die Haltestelle Hölderlinstraße kann weiter nicht angefahren werden. Ein Ersatzstopp ist in der Azenbergstraße vor der Hausnummer 12. Als Ausweichmöglichkeiten auf dem Weg zur Dillmannstraße bleiben die Ersatzhaltestellen in der Lenzhalde vor dem Gebäude 4/6 und an der Relenbergstraße auf Höhe der Azenbergstraße 34 bestehen.