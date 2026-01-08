Aufgrund von Bauarbeiten im Herdweg wird die Buslinie 43 der SSB im Stuttgarter Norden umgeleitet – teilweise mehr als ein Jahr. Nun geht es in die nächste Etappe.
08.01.2026 - 13:00 Uhr
Nach anfänglichem Ärger haben sich die Wogen in der Zwischenzeit geglättet. Denn groß war der Protest der Anwohner zu Beginn der Umleitung der Buslinie 43 in beide Richtungen Ende vergangenen September. Zu groß waren offenbar die Einschränkungen, sprich die Laufwege, für die Fahrgäste. Kurzfristig hatte die Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) mit der Einrichtung weiterer Haltestellen reagiert. Schließlich handelt es sich bei der Buslinie 43, die zwischen dem Pragsattel und dem Feuersee im Einsatz ist, um eine der zentralen Hauptachsen im öffentlichen Nahverkehr in der Innenstadt.