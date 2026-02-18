Leidgeprüfte Pendler, die aus dem Rems-Murr-Kreis in die Landeshauptstadt kommen wollen, müssen sich wieder auf längere Fahrtzeiten einstellen. Für den Ausbau des digitalen Knotens Stuttgart wird die Bahnstrecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen von Dienstag, 24. Februar, 1.30 Uhr, und Mittwoch, 25. März, 1.30 Uhr, erneut gesperrt. Fahrgäste müssen auf der wichtigen Verkehrsachse zwischen Rems- und Murrtal sowie Stuttgart wieder auf den Bus umsteigen. Aber auch „andere Bereiche im S-Bahn-Netz Stuttgart und der Regional- und Fernverkehr sind betroffen“, erklärt ein Bahnsprecher.

Direkte Busverbindung zwischen Waiblingen und Hauptbahnhof Die Deutsche Bahn setzt damit die Arbeiten aus dem vergangenen Dezember fort. Wie damals fallen die S-Bahnen der Linie S2 zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen aus, die Züge verkehren lediglich alle 30 Minuten auf den Abschnitten Schorndorf und Waiblingen sowie Bad Cannstatt und Filderstadt. Die S3 ist zwischen Bad Cannstatt und Fellbach unterbrochen. Sie fährt ebenfalls im Halbstundentakt zwischen Backnang und Fellbach sowie zwischen Bad Cannstatt und Flughafen/Messe.

Ein Umstieg auf den Regionalverkehr ist nicht möglich. Der RE1 zwischen Aalen und Stuttgarter Hauptbahnhof, der MEX13 zwischen Waiblingen und Hauptbahnhof sowie der MEX19 zwischen Winnenden und Hauptbahnhof entfallen.

In Bad Cannstatt können die Fahrgäste wieder auf den Busersatzverkehr umsteigen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Pendler müssen wie bereits bei den vorangegangenen Sperrungen wieder auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Die drei unterschiedlichen Buslinien sind zur besseren Orientierung wieder farblich gekennzeichnet. Die Busse der Linie S2E fahren zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen über die Haltestellen Nürnberger Straße, Sommerrain und Fellbach. Die Busse S2X sind zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen ohne Zwischenhalt unterwegs. Die Linie XEV direkt zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Waiblingen.

S1: VfB-Fans müssen zu Fuß gehen

Die S1 verkehrt vom 24. Februar bis 25. März nur im 30-Minuten-Takt, in der Nacht nur stündlich. Das verschärft sich noch einmal von Samstag, 28. Februar, 1.30 Uhr bis Mittwoch, 11. März, 1.30 Uhr. Dann können die Stationen Obertürkheim, Untertürkheim und Neckarpark in Richtung Herrenberg nicht angefahren werden. In die Gegenrichtung entfallen die Haltestellen Neckarpark und Obertürkheim. Davon betroffen ist auch das Bundesliga-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag, 1. März, um 15.30 Uhr. Die Fans müssen zum Stadion von Bad Cannstatt aus laufen oder die Stadtbahn nehmen.

In den Nächten auf Sonntag, 22. März, und Montag, 23. März, entfällt die S1, jeweils von 19 bis 4 Uhr, zwischen Esslingen und Vaihingen. Zwischen Esslingen und Stuttgart Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse der Linie S1E. Von Montag, 2. März, bis Dienstag, 24. März, fällt zudem die Schusterbahn zwischen Untertürkheim und Kornwestheim aus.

Auch die innerstädtische Stammstrecke betroffen

Aufgrund der Arbeiten „können die S-Bahn-Gleise 1 bis 4 am Cannstatter Bahnhof zusätzlich von 7. bis 10. März nicht angefahren werden“, erklärt der Bahnsprecher. Das hat Auswirkungen auf die Verbindungen auf der innerstädtischen Stammstrecke. Die S2 fällt zusätzlich zwischen Bad Cannstatt und Filderstadt, die S3 zwischen Flughafen/Messe und Bad Cannstatt aus. Daher können alle S-Bahnen zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Flughafen/Messe nur alle 30 Minuten verkehren. Wie auch die eigens eingerichtete Baustellenlinie S24 Filderstadt über den Hauptbahnhof bis nach Marbach. Aufgrund dessen wird auch der Schienenersatzverkehr der Linie S2E von Waiblingen bis zum Hauptbahnhof verlängert.

S4: Fernzüge rollen über die kleine Murrbahn

Im gesamten Zeitraum kommt es auch zu weiteren Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr. Unter anderem werden die Regionalzüge MEX 90 und RE90 zwischen Hauptbahnhof und Backnang über die kleine Murrbahn umgeleitet, mit zusätzlichem Halt in Marbach am Neckar. Die S-Bahnen der Linie 4 fallen daher zwischen Marbach und Neckar aus. Als Ersatz fahren auf diesem Abschnitt Busse der Linie S4E.

Darüber hinaus könne es insbesondere in den Abendstunden zu weiteren Bauarbeiten „und dem Einsatz von Ersatzbussen kommen – zum Teil auch kurzfristig“, weist der Bahnsprecher hin. Deshalb sei es für die Fahrgäste wichtig, längere Fahrzeiten einzuplanen. Informationen in Echtzeit seien in der VVS-App eingepflegt. Weitere Infos gibt es zudem unter www.s-bahn-stuttgart.de.