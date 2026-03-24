Nahverkehr in Stuttgart: Sanierung im Stadtbahntunnel am Pragsattel – doch was passiert da genau?

Schnell hasten einige Passanten über den Vorplatz des Feuerbacher Bahnhofs zu den bereit stehenden Bussen des Schienenersatzverkehrs. Inzwischen hat sich das eingespielt, auf die lauten Baugeräusche von der benachbarten Haltestelle der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) achten die wenigsten. Bereits seit 2. März sind die Stadtbahngleise zwischen Pragsattel und dem Löwen-Markt in Weilimdorf gesperrt. Innerhalb von sechs Wochen werden rund 1400 Meter Gleise und Schwellen neu verlegt, die Außenanlagen vom Bahnhof Feuerbach bis Pfostenwäldle erneuert, Haltestellen saniert und eine neue digitale Zugsteuerung verlegt. Die SSB investiert mehr als 20 Millionen Euro in die Maßnahme.