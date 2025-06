Wer mit der Stadtbahn nach Gerlingen fahren will, muss ab 30. Juni auf den Bus umsteigen. Die U6 endet wegen Bauarbeiten in Giebel. Auch der Autoverkehr ist betroffen.

Alexander Müller 20.06.2025 - 06:00 Uhr

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) setzt die Sanierungsarbeiten an ihrem Streckennetz fort. Dieses Mal ist die Strecke der U6 zwischen Giebel und Gerlingen von den Bauarbeiten betroffen. Die Gleisarbeiten beginnen am Montag, 30. Juni, (Betriebsbeginn) und enden voraussichtlich am Sonntag, 27. Juli bei Betriebsschluss. In dem gesamten Zeitraum ist die Strecke für den Zugverkehr gesperrt. Die Haltestellen Breitwiesen, Gerlingen Siedlung und Gerlingen entfallen.