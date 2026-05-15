Für den Halbmarathon kommt es zu Sperrungen im öffentlichen Nahverkehr rund um den Neckarpark und in mehreren Stadtbezirken. Zudem sind zahlreiche Straßen gesperrt.
15.05.2026 - 15:00 Uhr
Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai, findet der 33. Stuttgart-Lauf statt. Mehrere Tausend Hobbysportler werden wieder an den Start gehen. Davon betroffen ist auch der öffentliche Nahverkehr. Aufgrund der Straßensperrungen für die Laufstrecke sind mehrere Stadtbahnen und Buslinien der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) rund um den Neckarpark und in den Stadtbezirken Bad Cannstatt, Münster, Mühlhausen und Untertürkheim zeitweise unterbrochen.