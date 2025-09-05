Nahverkehr in Stuttgart: Stuttgarter Standseilbahn ist mehrfach abgesichert

Es sind schockierende Bilder aus Lissabon: Am Mittwochabend ist die berühmte Standseilbahn „Elevador da Glória“ entgleist und ungebremst gegen eine Hauswand gekracht. Laut Behörden starben 16 Menschen in den Trümmern, 21 wurden verletzt. Die Ursachenforschung läuft. Noch ist unklar, ob das Seil der Bahn gerissen ist oder die Bremsen versagt haben.

Die Aufarbeitung des schrecklichen Unglücks wird auch bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) aufmerksam verfolgt. Denn auch das städtische Verkehrsunternehmen hat eine historische Standseilbahn im Einsatz. Diese sei mit der betroffenen Bahn in Lissabon technisch nicht vergleichbar, sagt Unternehmenssprecher Hans-Joachim Knupfer. „In Stuttgart befinden sich Antrieb- und Bremssystem nicht in den Fahrzeugen, sondern in der Bergstation.“

Technik wurde 2004 umgerüstet

Während bei der Standseilbahn in Lissabon die beiden Wagen direkt miteinander verbunden sind und jeweils talabwärts als Gegengewicht dienen, hat man in Stuttgart im Jahr 2004 im Rahmen einer umfassenden Modernisierung auf ein anderes System umgestellt. Ähnlich wie bei einem Skilift wird auf ein kombiniertes Zugseil samt Umlenkung in den beiden Stationen gesetzt. Der Grund für diesen Wechsel waren häufige Ausfälle. Sobald ein Wagen aufgrund der Schwerkraft und unterschiedlicher Steigung beziehungsweise Gefälle nur etwas mehr Fahrt als der andere aufgenommen hatte, war das Seil nicht mehr auf Spannung. Und somit leitete das Sicherheitssystem wegen des Verdachts eines Risses automatisch eine Notbremsung ein.

Unter den alten Armaturen steckt moderne Techik. Foto: Sebastian Steegmüller

Um die Sicherheit der Fahrgäste zu garantieren, gilt dem Seil besondere Aufmerksamkeit. Das Herzstück der Anlage wird vierteljährlich geprüft, aber auch bei der großen Jahresrevision, die zuletzt vom 19. bis 28. Mai anstand, genau unter die Lupe genommen. Unter anderem erfolgt die Untersuchung des Seils durch das Gehör. Dazu klopft man an dessen Ende im Vergusskegel auf die einzelnen Drahtenden. Ob eine Beschädigung vorliegt, erkennen die Techniker der SSB am erzeugten Ton. Um auf Nummer sicher zu gehen, wird der Draht per Ultraschall einer sogenannten Magnetinduktionsprüfung unterzogen. Darüber hinaus müssen die 7,8 Tonnen schweren Züge mehrere Bremstests bestehen. Dazu werden sie zuvor mit 120 Metallblöcken à 50 Kilo beladen.

Zangenbremsen sind das letzte Mittel

Dass das Seil unter den sechs Tonnen schweren „Fahrgästen“ reißen könnte, ist aus Sicht der Experten quasi ausgeschlossen. Immerhin könnte es die zehnfache Menge ziehen. Ein vierfach abgesichertes Bremssystem sorgt zudem dafür, dass kein Wagen die 536 Meter lange und bis zu 28,2 Prozent steile Strecke hinabschießt. Grundsätzlich regelt die Geschwindigkeit das 110 Kilowatt starke Elektro-Aggregat. Reicht dessen Kraft zum Stoppen der Standseilbahnen nicht aus, greifen anschließend eine riesige Scheibenbremse sowie drei weitere Betriebsbremsen ein. Sie sitzen direkt am Antriebsstrang. Sollte wider Erwartens doch das Seil reißen, sorgen zwei Zangenbremsen, die direkt am Zug um die Schiene greifen, für schnellen Stillstand des Wagens.

Damit bei der jährlichen Revision, die immer im Frühjahr stattfindet, alles mit rechten Dingen zugeht, wird die Anlage von einem Prüfer des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau abgenommen. Ist alles im grünen Bereich, verlängert er die Betriebserlaubnis des im Oktober 1929 eröffneten „Erbschleicher-Expresses“ um ein weiteres Jahr. Den Spitznamen trägt die Stuttgarter Standseilbahn, weil früher Hinterbliebene gemeinsam mit dem Verstorbenen vom Südheimer Platz zum Waldfriedhof gefahren sind. Obwohl die Auflagefläche für einen Sarg im Eingangsbereich noch vorhanden ist, sind diese Zeiten lang vorbei.