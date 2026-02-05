Nahverkehr in Stuttgart Warum manche Stadtbahnen nur noch ein „U“ anzeigen
Ohne Liniennummer, nur mit einem „U“: Die SSB kennzeichnen bestimmte Stadtbahnfahrten neu. Dahinter steckt kein Technikfehler, sondern ein Konzept für mehr Klarheit im Netz.
Aufmerksamen Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs in Stuttgart dürfte es schon aufgefallen sein: seit kurzem sind immer wieder Stadtbahnzüge der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) im Netz unterwegs, an deren Zugzielanzeige lediglich ein U ohne Linienziffer und der Bestimmungsort zu lesen sind.