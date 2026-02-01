Der Verdi-Warnstreik am Montag hat spürbare Auswirkungen auf den Nahverkehr in Stuttgart. Fahrgäste müssen Alternativen suchen, Pendler müssen mit Staus auf den Straßen rechnen.
01.02.2026 - 09:08 Uhr
Wer kann, sollte am Montag im Homeoffice arbeiten: Verdi Baden-Württemberg ruft zum Warnstreik im kommunalen Nahverkehr auf. Die Arbeitsniederlegung betrifft auch die Landeshauptstadt. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG muss sämtliche Linienbusse und Stadtbahnen im Depot lassen. Auch die Seilbahn, die Zahnradbahn, der Zacke-Bus und die Flexbusse werden am 2. Februar ganztägig nicht fahren.