Mit Artemis 2 beginnt die NASA eine neue Phase der Mondforschung und testet Systeme für zukünftige bemannte Missionen zum Mond. Nach mehreren Verschiebungen soll die Mondmission nun endlich starten. Alles Wichtige im Überblick.
26.03.2026 - 16:12 Uhr
Die NASA steht kurz vor einem historischen Moment: Mit der Mission Artemis 2 sollen erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen Richtung Mond fliegen. Die NASA hat den ursprünglich für den 6. Februar 2026 geplanten Start der Artemis-2-Mission mehrfach verschoben. Grund waren verschiedenste Probleme mit Wasserstofflecks, Unregelmäßigkeiten beim Heliumfluss oder den Batterien. Nun soll die Artemis-2-Rakete mitsamt Crew in Richtung Mond starten.