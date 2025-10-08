Der im Remstal aufgewachsene Sänger Nasim Kholti reist gern musikalisch durch die Landeshauptstadt und die Region. Am 16. Oktober gastiert er in Fellbach.
08.10.2025 - 10:38 Uhr
Das Problem kennen sicher viele Menschen auch im Rems-Murr-Kreis: „Ich war noch niemals in New York“, getreu dem Gassenhauer des Schlager- und Chansonsängers Udo Jürgens. Doch übertroffen wird die Zahl derer, die noch niemals in die US-Metropole am Hudson River gereist sind, womöglich durch die Summe jener Menschen, für die der Stuttgarter Norden unbekanntes Terrain ist.