Nasse Fenster sind vor allem das Ergebnis von niedrigen Temperaturen. Was aber tun, wenn die Fenster trotz Lüften und Heizen nass sind?
Grund für nasse Fenster sind entweder eine hohe Luftfeuchtigkeit oder zu niedrige Temperaturen. Oft ist es eine Kombination aus beidem, weshalb sich Kondenswasser am Fenster absetzt. Ärgerlich sind nasse Fenster vor allem deswegen, weil durch die Nässe mit der Zeit auch das Risiko für Schimmel steigt (1). Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Heizen sorgt dafür, dass sich die Feuchtigkeit aus der Luft schlechter auf den wärmeren Oberflächen absetzen kann. Woran kann es also liegen, wenn trotz Lüften und Heizen die Fenster nass werden?