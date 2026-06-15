Lothar Matthäus war neben Boris Becker einer der Stargäste am Finaltag der Boss Open auf dem Stuttgarter Weissenhof. Der Rekordnationalspieler schaute sich am Sonntag das Endspiel zwischen den beiden topgesetzten US-Amerikanern Ben Shelton und Taylor Fritz an (6:4, 2:6, 6:4). Aber klar, am Ende ging es bei Matthäus nicht nur um Tennis, sondern vor allem um Fußball – und damit um die WM und das deutsche Auftaktspiel gegen Curacao (7:1).

Es hatte sich ja vorher eine teils hitzig geführte Debatte um die deutsche Elf entwickelt. Angestoßen hatten sie die Magenta-TV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller. Klopp hatte vor dem Auftakt, als es um die mögliche deutsche Startelf ging, dies gesagt: „Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch.“ Die spitze Bemerkung zum Bundestrainer verbreitete sich anschließend rasant und sorgte für Diskussionen.

Unsere Empfehlung für Sie Tennis in Stuttgart Ben Shelton triumphiert, der Turnierdirektor erneuert seine Kritik Die Veranstalter der Boss Open ziehen trotz der Absage von Alexander Zverev eine positive Bilanz. Mit der Stadt gibt es nach der Kritik gegenüber unserer Redaktion Krisengespräche.

Zudem hatten Klopp und Müller in diesem Zusammenhang angeregt, wegen der langen Verletzungspause von Jamal Musiala gegen Curacao auf Deniz Undav vom VfB Stuttgart von Beginn an als Zehner zu setzen. Es kam am Sonntagabend anders, Musiala startete von Beginn an, überzeugte und schoss ein Tor. Undav kam dann von der Bank – was ganz im Sinne von Matthäus war. „Wenn Musiala von Anfang an spielt, ist das im Sinne des deutschen Fußballs“, sagte er am Sonntag auf der Stuttgarter Tennisanlage gegenüber unserer Redaktion: „Es geht darum, dass wir bei der WM sehr weit kommen wollen.“ Mit Musiala, so Matthäus weiter, sei das eher möglich als ohne.

Klartext von Lothar Matthäus

„Zum Schluss brauchst du eh 17 oder 18 Spieler, die Einsatzzeiten bekommen“, ergänzte Matthäus: „Es geht darum, dass jeder Spieler die Entscheidungen des Trainers akzeptiert und nicht kommentiert – da hat mir Undav eigentlich schon wieder einen Satz zu viel gesagt nach den Sätzen von Klopp und Müller.“ Undav hatte auf der DFB-Pressekonferenz auf das Lob der beiden TV-Experten so reagiert: „Das zeigt, dass ich was richtig mache.“ Undav betonte allerdings auch, dass er jede Rolle in der DFB-Elf akzeptiere.

Matthäus lobte den VfB-Offensivmann gegenüber unserer Redaktion am Sonntagabend auch: „Ich kenne Undav und seine Torquote, er ist in überragender Form – wenn er reinkommt, ist er einer derjenigen, die wissen, wo das Tor steht.“ Was Undav gegen Curacao nach seiner Einwechslung eindrucksvoll bewies: Ein Tor und zwei Vorlagen sprechen eine klare Sprache.

Matthäus kritisiert Klopp

Matthäus sagte weiter, dass Undav ein Spieler sei, der sich durchsetzen könne – ergänzte aber übergeordnet dies: „Ich glaube, er braucht einen zweiten Stürmer um sich herum, dann ist er noch gefährlicher, ansonsten kann der Gegner sich ihn fokussieren und ihn vielleicht einfacher aus dem Spiel nehmen.“

Matthäus äußerte sich in Stuttgart auch noch zur Aussage von TV-Experte Klopp zur Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann („Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch.“). Matthäus sprach dazu Klartext „Das war eine Aussage, die meiner Meinung nach überflüssig war“, sagte er.

Klopp selbst wurde nach dem Spiel gegen Curacao im Stadion von Houston an der Seite Nagelsmanns ebenfalls deutlich – und entschuldigte sich beim Bundestrainer: „Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: ‚Noch‘. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber da war es schon zu spät und ich war im Fernsehen. Ist so flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz.“