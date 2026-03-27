Am Montag trifft die DFB-Elf in Stuttgart auf Ghana – schon zwei Tage vorher reist sie an. Das ist der Zeitplan.

Es ist so weit – an diesem Samstag reist die DFB-Elf nach ihrem Testspiel in Basel gegen die Schweiz am Freitagabend nach Stuttgart. Dort steigt in der MHP-Arena das zweite Freundschaftsspiel in diesem Länderspielblock: Am Montag geht es gegen Ghana (20.45 Uhr/ARD). Die Cannstatter Arena ist ausverkauft, es gibt allerdings die Chance auf Karten-Rückläufer im Ticket-Portal des DFB.

In Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Angelo Stiller, Chris Führich und Deniz Undav stehen fünf Profis des VfB Stuttgart im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der Zeitplan des DFB-Trosses für die Zeit in Stuttgart steht in den meisten Zügen fest für das Wochenende.

Am Samstag erfolgt die Anreise mit dem Bus von Basel nach Stuttgart - Ankunft am Nachmittag im Waldhotel in Degerloch. Es ist keine Trainingseinheit geplant. Und wenn, dann ist sie nicht öffentlich.

Am Sonntag steigt um 16 Uhr die Abschlusspressekonferenz von Julian Nagelsmann und einem Spieler, der noch benannt wird, in der MHP-Arena – in der dann um 17 Uhr das nicht-öffentliche Abschlusstraining des DFB-Teams stattfindet.

Bombenentschärfung in Hoffeld

Am Sonntagvormittag müssen derweil rund 1000 Menschen im Degerlocher Stadtteil Hoffeld um 9 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Der Grund ist eine Hinterlassenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Hospitalwald schlummert eine Fliegerbombe im Boden. Während der geplanten Bergung und Entschärfung wird ein Sicherheitsbereich von 600 Metern um die Fundstelle evakuiert – die Entourage des DFB ist davon im Degerlocher Waldhotel nicht betroffen.

Nach der Partie gegen Ghana am Montagabend erfolgt dann die individuelle Abreise der Nationalspieler – die im Falle der fünf Stuttgarter nach ihrem Heimspiel ja keine weite sein wird.