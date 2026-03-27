Am Montag trifft die DFB-Elf in Stuttgart auf Ghana – schon zwei Tage vorher reist sie an. Das ist der Zeitplan.
27.03.2026 - 11:14 Uhr
Es ist so weit – an diesem Samstag reist die DFB-Elf nach ihrem Testspiel in Basel gegen die Schweiz am Freitagabend nach Stuttgart. Dort steigt in der MHP-Arena das zweite Freundschaftsspiel in diesem Länderspielblock: Am Montag geht es gegen Ghana (20.45 Uhr/ARD). Die Cannstatter Arena ist ausverkauft, es gibt allerdings die Chance auf Karten-Rückläufer im Ticket-Portal des DFB.