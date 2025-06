DFB-Elf trifft am Hotel in Stuttgart an – Empfang mit Jubel

Die DFB-Elf trifft vor dem Spiel um Platz 3 gegen Frankreich in der Nations League am Mövenpick-Hotel in Stuttgart ein. Fans bereiten ihnen einen herzlichen Empfang.

Sascha Maier 07.06.2025 - 22:16 Uhr

Aus sportlicher Sicht mag es ärgerlich sein, dass sich die DFB-Elf in der Nations League Portugal im Halbfinale geschlagen geben musste. Aus Stuttgart-Sicht hingegen ist es ein Glücksfall, da das Spiel um Platz 3 des Wettbewerbs in Stuttgart ausgetragen wird. Am Sonntag um 15 Uhr ist Anpfiff in der Partie gegen Frankreich, während das Finale zwischen Portugal und Spanien am Abend in München ausgetragen wird.