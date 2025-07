Natural Bodybuilding: Vom Pummelchen zum Weltmeister

Dass Philipp Huttenlocher einmal alles Andere als eine nSportkanone war, ist heute schwer vorzustellen. Als der spätere Sieger die Bühne der Natural Bodybuilding U-24-WM in Spanien betritt, überragt er die Konkurrenz in Körpergröße und Muskelmasse deutlich. In Zahlen: 1,84 Meter groß, 84 Kilogramm, Körperfettanteil von rund vier Prozent – so sieht ein Mann aus, der das naturale Limit ausgereizt hat. In jüngeren Jahren gab er noch ein ganz anderes Bild ab. „Ich war ziemlich pummelig“, erinnert sich der heute 23-Jährige. Bei den Bundesjugendspielen holte er sich stets die Teilnehmerurkunde ab, während seine Geschwister mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet wurden.