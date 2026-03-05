Wespen sind wichtig für das ökologische Gleichgewicht. Zum Schutz der Insekten setzt der Landkreis Böblingen auf Ehrenamtliche, die zum Wespenberater fortgebildet werden.
05.03.2026 - 15:41 Uhr
Wespen und Hornissen sind für die Natur und das ökologische Gleichgewicht wichtig, aber viele Menschen reagieren mit Angst auf sie. Wer sich für diese wichtigen Kleintiere und deren Schutz einsetzen möchte, kann ab sofort aktiv werden als ehrenamtlicher Wespen- und Hornissenberater. Das Landratsamt sucht engagierte Frauen und Männer vor allem im Bereich der Gemeinden Waldenbuch, Steinenbronn, Schönaich, Weil im Schönbuch und Holzgerlingen.