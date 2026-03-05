Wespen sind wichtig für das ökologische Gleichgewicht. Zum Schutz der Insekten setzt der Landkreis Böblingen auf Ehrenamtliche, die zum Wespenberater fortgebildet werden.

Wespen und Hornissen sind für die Natur und das ökologische Gleichgewicht wichtig, aber viele Menschen reagieren mit Angst auf sie. Wer sich für diese wichtigen Kleintiere und deren Schutz einsetzen möchte, kann ab sofort aktiv werden als ehrenamtlicher Wespen- und Hornissenberater. Das Landratsamt sucht engagierte Frauen und Männer vor allem im Bereich der Gemeinden Waldenbuch, Steinenbronn, Schönaich, Weil im Schönbuch und Holzgerlingen.

Es geht dabei um eine fundierte Beratung bei allen Fragen rund um Wespen und Hornissen. Dabei gibt es Unterstützung durch erfahrene Fachberater: Nach einem Vorbereitungskurs der Umweltakademie Baden-Württemberg ist ein Praxiskurs zur Umsiedlung von Nestern möglich. Zudem gibt es eine Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Einsatz.

Wespen und Hornissen stehen unter dem Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes. Die meisten Arten jagen selbst andere Insekten und sind an menschlichem Essen nicht interessiert, teilt das Landratsamt mit. Insofern gebe es in der Regel kein oder kaum Konfliktpotenzial.

Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich bei der Unteren Naturschutzbehörde Böblingen melden, telefonisch unter 0 70 31 /663-23 30 oder per Mail an landwirtschaft-naturschutz@lrabb.de.