Naturtag in Fellbach Mit der Ziegenherde zum Naturparadies am Kappelberg
Die Steppenheide am Kappelberg ist ein Naturparadies. Am Samstag gibt es Führungen und spannende Einblicke in die Welt der Reptilien und Insekten – und eine Tour mit Ziegen.
Die Steppenheide am Kappelberg ist ein Naturparadies. Am Samstag gibt es Führungen und spannende Einblicke in die Welt der Reptilien und Insekten – und eine Tour mit Ziegen.
Die Steppenheide am Kappelberg bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein ganz besonderes Fleckchen Erde. Über Jahrhunderte haben die Remstäler hier ihr Vieh weiden lassen. Die Schafe, Ziegen und Kühe ließen sich nicht nur das Gras und die Kräuter an den Berghängen schmecken, sondern knabberten auch an Sträuchern und Bäumen und hielten sie dadurch klein.