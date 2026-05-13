Neckarbrücke in Besigheim Nach Bürgermeister-Kritik: „Bau so schnell wie möglich“
Sechs Bürgermeister haben wegen der maroden Neckarbrücke in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) Kritik am Regierungspräsidium Stuttgart geäußert. Nun reagiert die Behörde.
Sechs Bürgermeister haben wegen der maroden Neckarbrücke in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) Kritik am Regierungspräsidium Stuttgart geäußert. Nun reagiert die Behörde.
Die Neckarbrücke in Besigheim ist seit Februar für Schwerlastverkehr gesperrt. Ein Ersatzneubau für das marode Bauwerk aus den 50er-Jahren muss her. Weil das aber wohl noch sieben Jahre dauert, regen sich sechs Bürgermeister der umliegenden Kommunen auf. Die Kritik hat nun auch das Regierungspräsidium Stuttgart erreicht.